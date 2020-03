Jürgen Klopp ble spurt om coronaviruset. Svaret vekker stor oppsikt: - Jeg kan spørre deg, du er i samme posisjon som meg

Liverpool-treneren nektet å svare på spørsmål om hva han mente om coronaviruset. Nå hylles han på sosiale medier.

Se Jürgen Klopps oppsiktsvekkende svar om coronaviruset i videovinduet over

Smitten herjer i store deler av verden, og bare i Norge har det nå blitt rapportert om at 23 stykker har blitt påvist smitten det siste døgnet. Totalt skal 56 personer være smittet i Norge.

I Italia har over 2000 blitt smittet, mens 79 stykker er døde. Dette har også påvirket fotballen i Italia, der flere av kamper den siste tiden har blitt avlyst grunnet smittefaren. Blant annet cupkampen mellom Juventus og AC Milan har nylig blitt stoppet.

Sist helg ble hele seks kamper i den italienske toppserien avlyst som følge av smittefaren som også har blitt påført mennesker de aller fleste av de største nasjonene i Europa.

- Hvorfor meg?

I England skal man ha spekulert i hvorvidt virusutbruddet kan føre til at myndighetene stopper det som er av sportsaktiviteter. Dette kan ha stor påvirkning på Liverpools titteldrøm, har The Telegraph tidligere meldt.

Det er nemlig en mulighet for at ligaspillet kan stoppes i en periode, hvilket fort kan bety at Premier League velger å avkutte sesongen 2019/2020. Det er ikke blitt bekreftet hva som eventuelt vil skje, og hvorvidt man potensielt forkaster hele sesongen.

Skulle det skje, så vil det i så fall bety at Liverpool fortsatt må vente på den forgjettede Premier League-tittelen. De har ikke vunnet ligaen i England siden 1989/1990-sesongen.

Da Liverpool-trener Jürgen Klopp ble spurt om virussmitten etter Liverpools tap i FA-cupen mot Chelsea var uansett svaret klart:

- Jeg liker ikke er at en fotballtreneres mening skal være viktig når det kommer til slike seriøse ting. Jeg forstår det ikke, jeg kan simpelthen ikke forstå det, sa Klopp på pressekonferansen etter kampen.

TAP: Jürgen Klopp og Liverpool røk ut mot Chelsea i FA-cupen. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

- Jeg kan spørre deg, du er i samme posisjon som meg. Det er overhode ikke viktig hva kjendiser måtte mene. Dette er ting vi må diskutere med kunnskap. Folk som meg, som ikke har kunnskap om dette, burde ikke snakke om dette.

Klopp fortsatte å utheve at det er ikke hans rolle å skulle ta for seg store temaer som opptar verdensbildet i den rollen han innehar som sjefen på Anfield:

- Dette er ikke noe fotballtrenere skal snakke om, jeg forstår ikke dette. Politikk, coronavirus ... hvorfor meg? Jeg sitter her ubarbert og med en baseballcap.

Hylles på sosiale medier

Sports Illustrated skriver at det er hele 77 land i verden som har fått coronaviruset påvist, og at flere idrettsstevner i Asia har blitt stoppet. Det skal uansett ikke være planer om å stoppe OL i Tokyo til sommeren, skriver nettstedet.

Uttalelsene til Jürgen Klopp har uansett høstet applaus på sosiale medier den siste tiden. På Twitter er det flere som hyller tyskeren for å ta til orde om at hans mening ikke er viktig i den store debatten som pågår:

- Enhver intelligent person hadde elsket å arbeide under denne typen lederskap, skriver Stabæk-forsvarer Yaw Amankwah på Twitter.

Radiopersonligheten Clay Travis, med over en halv million følgere på Twitter, hyller også Klopp:

- En fotballtrener blir spurt om coronaviruset, og gir et fantastisk svar, skriver Travis.

Også podcasten «Pardon My Take» i USA, som har nesten en halv million følgere på Twitter, har valgt å dele klippet av Klopp med emneknaggen #FútbolGuy:

Saken har også blitt omtalt av det spanske TV-programmet El Chiringuito, som uthever Klopps uttalelse om hvor mye det egentlig har å si hva kjendiser måtte mene om viktige temaer.

Også flere engelske medier har valgt å dele klippet, og flere av svarene fra supportere er hyllest til Liverpools trener:

