Jürgen Klopp ble spurt om stjernesigneringer: - Vi får se om vi får tak i én av dem

Liverpools supertrener ble intervjuet om mulighetene for å hente Kylian Mbappé eller Jadon Sancho.

I skrivende stund er Liverpool på god vei til å vinne Premier League for første gang på 30 år, og er regjerende Champions League-mestre. Fortsatt kobles klubben med noen av de største navnene i Europa.

Både Jadon Sancho og Kylian Mbappé har blitt nevnt i forbindelse med overganger til Liverpool tidligere, og skal man tro trener Jürgen Klopp så skal det ikke stå på interessen.

Han har den siste tiden også blitt nevnt i forbindelse med Timo Werner, og det er flere som tror at tyskeren fort kan ende opp på Anfield.

- Han har den største fremtiden

Det er mange som også har spekulert i hvorvidt Mbappé og/eller Sancho også kan ta turen til den røde delen av Merseyside. I et intervju med beIN Sports gjorde Klopp lite for å dempe spekulasjonene.

Han ble nemlig spurt om spillere han potensielt ville trener, og navn som Mbappé, Cristiano Ronaldo og Lionel Messi ble nevnt.

Da svarte tyskeren.

- Hvor er Neymar på den lista? Hvor er Lewandowski? Det er så mange gode spillere der ute, og de er virkelig gode. Jeg har trent Lewandowski, sa Klopp.

HYLLES: Jürgen Klopp mener Jadon Sancho ser ut til å ha en stor karriere foran seg.

- Mbappé er den som har størst fremtid. Vi kan også snakke om Jadon Sancho, de er alle på vei opp, forklarte Jürgen Klopp.

Dette er andre gang på relativt kort tid at Klopp snakker varmt om Sancho. I desember var også tyskeren veldig tydelig på å rose den 20 år gamle engelskmannen, som ofte kobles med erkerival Manchester United.

Tidligere har Klopp også blitt stilt spørsmål rundt en potensiell overgang for Mbappé, som selv kobles til Real Madrid, og var den gang veldig avvisende til muligheten om å hente franskmannen.

Nå kan det se ut som pipa har fått en litt annen lyd fra Klopp, som på ingen måte avviser et potensielt fremstøt for hverken Mbappé eller Sancho:

- Jeg er veldig fornøyd med gutta jeg har, men jeg har aldri tenkt på de andre. Når jeg er i en klubb, så jobber jeg med spillerne jeg har, jeg drømmer ikke om andre. Vi får se om vi får tak i én av dem, men vi gjør det beste ut av hva vi har, sa Klopp.

Han var tydelig på at både Sadio Mané og Mohamed Salah fortsatt er unge nok til å kunne bli nevnt blant verdens absolutt beste spillere, og at han var fornøyd med tingenes tilstand.

Champions elect

Liverpool og Klopp er uansett ikke ukjent med å benytte seg av gigantiske summer dersom de virkelig føler at de har truffet riktig spiller som kan gå inn og endre laget.

De smadret verdensrekorden for en forsvarsspiller da Virgil van Dijk ble hentet fra Southampton, og gjorde det samme på keeperplass da Alisson kom fra Roma.

Siden har de rekordene blitt slått av Manchester United, og deres kjøpt av Harry Maguire, samt Chelseas anskaffelse av Kepa Arrizabalaga.

Uansett kan de to kjøpene anses som rene katalysatorer for hvorfor Liverpool gikk hele veien i Champions League, og hvorfor de nå ligger an til å sikre seg Premier League-tittelen.

De rødekledde fra Merseyside leder nemlig den engelske toppdivisjonen med hele 25 poeng ned til regjerende mester Manchester City før korona-pandemien stoppet fotballen.

Det har fortsatt ikke kommet noen fastsatt løsning for hvordan resten av ligaen skal spilles, selv om det rapporteres av flere engelske medier at det vil komme frem på et møte førstkommende mandag.

Tirsdag denne uken kom det frem at Premier League vurderer en løsning der flere av de gjenværende kampene kan bli vist på YouTube.

En av de mer innovative løsningene har vært å flytte hele Premier League-avslutningen til Australia, der myndighetene ikke skal være negative til å la byen Perth være stedet som tar ansvar for ligaspillet.