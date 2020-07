Jürgen Klopp forbløffet over medalje-regel: - Ikke rettferdig

Liverpool ble nylig kronet til Premier League-mestere i sesongen 2019/2020. Laget fra Merseyside har vært helt suverene i ligaen, noe Jürgen Klopp flere ganger har understreket er på grunn av innsatsen til samtlige i klubben.

Tyskeren ble derfor overrasket da han fant ut at ikke alle kommer til å få en gullmedalje. Premier League krever nemlig at en spiller trenger å ha vært på banen i minst kamper for å være kvalifisert til en medalje.

Les også: Klopps bønn til Liverpool-fansen: – Dere må feire med hodet

Klopp var ikke klar over dette og skal ha blitt forbløffet da han fikk vite om regelen, skriver troverdige Melissa Reddy i Independent.

- Jeg hadde foretrukket om vi tenkte på den regelen på nytt, og gjør den om slik at du får en medalje om du spiller én kamp. Hvis de spiller, så bør de få en medalje, for å være ærlig. Det bør ikke være nødvendig med fem kamper, sier Klopp.

- Ikke en god regel

Ligamesteren får 40 medaljer laget av sølv, som de kan distribuere som de vil til støtteapparat og spillere. Men sistnevnte må altså ha spilt fem kamper for å være sikret medalje.

Les også: Neville advarte Manchester United. Nå har Solskjær kommentert uttalelsene

Regelen ble innført før 2012/2013-sesongen, og før det var kravet ti kamper.

Liverpool har 21 spillere som møter kravet i skrivende stund, men spillere som Neco Williams, Curtis Jones og Harvey Elliott har så langt ikke nok til en medalje med sine to kamper.

INNBYTTER: Neco Williams har kommet inn i Liverpools to siste kamper, men er en av spillerne i troppen som for øyeblikket ikke er kvalifisert til medalje. Foto: Laurence Griffiths (AP/NTB Scanpix)

- Jeg vet ikke hvem som hadde den ideen, men jeg synes ikke det er en god regel. Folk skjønner ikke hvor viktig en stall er for å vinne et mesterskap. Selv om du ikke spiller noen kamper, bør du få en medalje, sier Klopp til Independent.

- Hvis du er andrekeeper og ikke spiller, bør du få en medalje fordi du trener fem millioner ganger for ett år. Og hvis du ikke trener på det høyeste nivået, har du ingen sjanse til å vinne en tittel, fortsetter tyskeren.

- Ikke rettferdig

Jürgen Klopp er helt klar på at alle spillerne uansett vil få gullmedalje.

- Disse guttene skal få en medalje, hundre prosent sikkert, selv om jeg må produsere dem selv. De kan få min medalje. Denne regelen er ikke rettferdig, sier Klopp.

Liverpool-manageren avviser at han kommer til å gi spillere kamper kun fordi de skal oppnå kravet.

- Vi er nødt til å vinne fotballkamper og det handler ikke om det. Vi kan ikke bare gi bort kamper her og der. Men de fortjener en medalje. og de kommer til å få det, hvis ikke fra Premier League, så fra meg, uttaler Klopp.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)