Jürgen Klopp hinter om Coutinho-interesse: - Vi hadde ikke råd

Mandag ble det klart at Philippe Coutinho forlater Barcelona, og har signert en låneavtale med den tyske storklubben Bayern München. I kontrakten har Barcelona bekreftet at tyskerne har en kjøpsopsjon på 120 millioner euro (rundt 1.25 milliarder kroner).

Det har lenge vært ryktet hvorvidt Coutinho kunne bli brukt som en brikke i en eventuell Neymar-overgang tilbake til Barcelona, men mandag ble det altså klart at han heller skal spille på Allianz Arena denne sesongen.

Flere Premier League-klubber, blant dem Arsenal og Tottenham, ble nevnt som mulig destinasjoner før vinduet i England stengte, uten at en overgang materialiserte seg. Nå kan mye tyde på at også Liverpool tittet på mulighetene for å hente tilbake sin tidligere superstjerne.

- Høres rart ut

I et intervju med nettsiden Goal.com går Liverpool-trener Jürgen Klopp langt på vei i å bekrefte at de de regjerende Champions League-mesterne ville ha vært interessert i å hente Coutinho.

Det skal uansett ha stått på de økonomiske utfordringene med å hente tilbake 27-åringen:

- Det høres rart ut, men vi hadde ikke råd til ham. Vi har allerede brukt pengene vi fikk for ham, sier Klopp til nettstedet. Han kunne også fortelle at han aldri ønsket å selge Coutinho til Barcelona.

- Vi var motvillige til å selge ham, men Barcelona tvang på oss mer og mer penger, kan vi si. Overgang ga mening for begge parter. Han er en fantastisk spiller og en fantastisk gutt. Han er en spiller i verdensklasse, og han kan endre et kampbilde i de rette omgivelsene, sier Klopp.

I januar 2018 ble det bekreftet at Barcelona hadde sikret seg Coutinho fra Liverpool i en avtale som hadde en totalramme på rundt 142 millioner pund, der Barcelona betalte 105 millioner pund så fort overgangen gikk i boks.

Det gjør Coutinho til tidenes dyreste salg fra Liverpool, etter at han selv signerte for klubben fra Inter i 2013.

I løpet av sin tid i Barcelona rakk han å vinne ligaen både i 2018 og 2019, og tok også det spanske cupmesterskapet i 2018. Han fikk også med seg tittelen i den spanske supercupen i 2018.

Champions League-triumf

Pengene Liverpool mottok for salget av Coutinho må uansett sies å ha blitt forvaltet til stor suksess for Jürgen Klopp og hans røde mannskap.

Like førLiverpool solgte Coutinho ble det nemlig klart at de knuste den daværende verdensrekorden for en overgangssum betalt for en forsvarer da de hentet Virgil van Dijk fra Southampton.

Den påfølgende sommeren fulgte Klopp opp med å knuse verdensrekorden for en overgangssum betalt for en keeper da Coutinhos landsmann, Alisson, tok turen fra Roma til Liverpool.

Begge de to var helt essensielle for at Liverpool gikk hele veien i Champions League tidligere i 2019, og beseiret Tottenham i finalen. På vei dit slo de blant andre Coutinho og Barcelona.

MONEY WELL SPENT: Alisson og Virgil van Dijk har gjort savnt av Coutinho minimalt Foto: Darren Staples (Pa Photos)

Verdensrekordene for overgangssum betalt for en forsvarer og for en keeper har forøvrig siden blitt slått av Manchester United og Chelsea da de sikret seg overganger for Harry Maguire og Kepa Arrizabalaga.

Liverpool har fått en god start på sesongen, og står med full pott etter de to første Premier League-kampene. De slo Norwich hjemme og Southampton borte i sesongens første to ligakamper.

Hverken Bayern München eller Barcelona har fått noen optimal start på sine sesonger. De tyske seriemesterne måtte nøye seg med 2-2 i første seriekamp mot Hertha Berlin, mens en drømmescoring av 38-åringen Artiz Aduriz gjorde at Athletic Club slo Barcelona 1-0 i serieåpningen av La Liga sist helg.