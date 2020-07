Jürgen Klopp måtte svare på Thiago-spørsmål: - En spiller jeg liker godt

Får Liverpool-supporterne snart enda mer å juble for?

De siste dagene har det haglet med rykter om at Thiagos tid i Bayern München er omme - og at spilleren selv ønsker seg en overgang bort fra de tyske mesterne.

Håpet ble ikke mindre da Bayern Münchens klubbpresident, Karl-Heinz Rummenigge, bekreftet at midtbanespilleren ønsker seg bort fra den tyske klubben.

- Det er alt jeg har å si

Journalist James Pearce i The Athletic har blitt kjent som en mann som skuffer fansen ved at han stadig vekk avkrefter rykter om en spiller Liverpool tilsynelatende er interessert i.

- Klopp har tidligere snakket om at han beundrer Thiago, og vi vet at han er tilgjengelig for en overgang i sommer, så dette er ikke noe man kan totalt avvise med en gang, sier den troverdige journalisten.

Etter Liverpools seier mot Aston Villa lørdag kveld, ble den tyske manageren konfrontert med Thiago-ryktene.

PREMIER LEAGUE NESTE? Thiago Alcantara ser ut til å være ferdig i Bayern München. Foto: Kai Pfaffenbach (Reuters)

- Blir du overrasket om jeg ikke svarer på dette? Jeg svarer aldri på slike ting, sa tyskeren, før han ga Liverpool-fansen ytterligere håp:

- Han er en veldig, veldig god spiller. Jeg liker han veldig godt, men det er mange andre spillere jeg også har sansen for. Det er alt jeg har å si om Thiago, sa en lattermild Klopp ifølge blant andre The Mirror.

David Maddock i The Mirror la umiddelbart merke til Klopps reaksjon på spørsmålet.

- Interessant reaksjon fra Klopp om Thiago-avtalen. Han utelukker det ikke, og spilleren vil være billig med bare ett år igjen på kontrakten. Klopp sa også at Liverpool måtte være «kreative» med de finansielle restriksjonene denne sommeren, skrev journalisten på Twitter.

- Enige om personlige betingelser

Den ikke alltid så pålitelige italienske journalisten, Tancredi Palmeri, kom med en aldri så liten sjokkmelding like før helgen.

Journalisten meldte bastant at Liverpool og Thiago hadde kommet til enighet om spillerens personlige betingelser, og at et offisielt bud ville komme fra Liverpool i nær fremtid.

Skal vi tro Palmeri, vil Liverpool forsøke seg på et bud på 35 millioner euro for å sikre seg den elegante midtbanespilleren.

Og for de som virkelig setter pris på litt skikkelig «silly season-action» så skal også den anerkjente Liverpool-journalisten, Paul Joyce, nå begynt å følge Thiago på sosiale medier.

Flere Liverpool-supportere noterte umiddelbart at journalisten gjorde det samme med Alisson Becker, kort tid før den brasilianske målvakten ble offisielt klar for Liverpool.