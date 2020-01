Sterke reaksjoner mot Jürgen Klopps beslutning.

- Vi kommer ikke til å være der (på Anfield) og det vil være de unge som spiller. Jeg vet at det ikke er veldig populært, bekreftet Klopp sent søndag kveld da det var klart at Liverpool må ut i omkamp mot Shrewsbury Town tidlig i februar.

På sidelinjen i det oppgjøret finner vi altså heller ikke Klopp, som sender et knallsterkt budskap til FA ved å sende reservelagstrener Neil Critchley.

Det er en avgjørelse som har vekket oppsikt på balløya.

Sterke reaksjoner

Det har lenge vært klart innad i Liverpool at førstelagsspillerne vil få et velfortjent avbrekk i vinterpausen, akkurat når omkampen skal spilles.

At spillerne trenger en pause er det lett å forstå, men det er flere som reagerer på at ikke engang Jürgen Klopp har tenkt til å være til stede på Anfield når Shrewsbury kommer på besøk.

- Klopp har et poeng når det kommer til det tette kampprogrammet, og han er i sin fulle rett til å hvile nøkkelspillere. Men Klopp burde virkelig være på sidelinjen i den kampen for å vise interesse - og at han har tro på spillere som Jones og Elliot. Spillere som Lovren, Matip, Fabinho og Minamino kunne også trengt kamptrening, ikke hvile, skriver The Times sin fotballansvarlige journalist Henry Winter på Twitter.

Også Liverpool-legende og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher reagerer på Klopps avgjørelse om å overlate ansvaret for FA Cup-avansementet til reservelagstreneren.

- Det er helt riktig at seniorspillerne skal ha et avbrekk, og det gjelder for alle Premier League-klubbene. Men Klopp burde lede laget sitt, de yngre spillerne ville vært henrykt - og nå kommer bildet av Klopp på Ibiza med en øl i hånda være på alle forsider, skriver eksperten på Twitter.

Danny Murphy spilte for Liverpool i perioden 1997-2004, og var mandag gjest hos TalkSport. Der var han ikke nådig om hva han mente om Klopps avgjørelse.

- Han burde være der. Han burde være på kampen. Det er ingen grunn til at han ikke skal være der. Hvor enn han skal, hvor enn han skal på ferie, så er han manageren. Han løper ikke rundt på banen hver tredje dag, han går rundt på treningsfeltet, sa Murphy.

Og la til:

- Dette er ikke jeg som sender et stikk mot Klopp, jeg bare tenker hva jeg selv ville gjort. Hvis jeg var Liverpool-manager, så ville jeg tenkt på hvor mye det betyr for spillerne at treneren er der. Jeg kan bare relatere til mine egne erfaringer som ung spiller, men hvis manageren er tilstede – så utretter det en forskjell.

- Om det var en reserve- eller cupkamp, det hadde ikke noe å si. Typer som Houlier og Hodgson var alltid var tilstede på treningsfeltet når unggutta trente og seniorspillerne hadde fri. Det betyr mye for deg som ung fotballspiller. Jeg vet at det er travelt, men kampen er på Anfield… Hvor enn Klopp er, så har han mulighet til å være tilstede på den kampen.

- Klubben støtter avgjørelsen

Få kjenner Liverpool bedre enn James Pearce, som følger klubben tett for The Athletic.

I en større sak på mandag skriver journalisten at avgjørelsen om å la spillerne få hvile helt en uke i februar ble tatt i samråd med styret i klubben, såvel som de amerikanske eierne.

Han legger også til at dette selvfølgelig er en reaksjon som vil splitte supporterne.

I Klopps tid som Liverpool-sjef har han aldri fått laget sitt lengre enn til fjerde runde, og har alltid hatt for vane å gi muligheten til klubbens yngre spillere i turneringen. Pearce skriver at Klopp hadde muligheten til å formulere seg lettere etter søndagens uavgjort mot Shrewsbury, men at tyskeren tydelig ønsket å lufte sin frustrasjon over FAs håndtering av turneringen.

FERIE: Jürgen Klopp bekrefter at han og seniorstallen ikke er på Anfield når omkampen spilles. Foto: Carl Recine (Reuters)

- Han kunne ha sagt at han ikke har bestemt seg hvordan klubben ønsker å løse det. Men han ønsket tydelig å sende et budskap. Han ville få frem poenget sitt. Sånn han ser det, så er det nok nå, skriver Pearce.

Avslutningsvis skriver Pearce at dette er det største stikket mot FA-cupen siden Manchester United valgte å ikke delta i 1999/2000-sesongen slik at de kunne delta i VM for klubblag.

- Liverpools reserver skal møte Shrewsbury til kamp om en plass i åttedelsfinalen. Det kan simpelthen ikke være riktig, uansett hvor lojaliteten din ligger, mener Liverpool-journalisten.