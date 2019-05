Jürgen Klopp om Juventus-ryktene: - Det er bullshit!

Er blitt nevnt som en av de heteste kandidatene til å ta over den italienske klubben.

Liverpool-trener Jürgen Klopp skal ifølge italiensk presse ha vært et av navnene som har vært ønsket av Juventus etter at Massimiliano Allegri sa opp jobben for kort tid siden.

Pep Guardiola har også blitt nevnt som en kandidat til å ta over jobben, men Manchester City-treneren har også avvist at han kan være på vei til Allianz Stadium.

Også Klopps motstander i Champions League-finalen, Mauricio Pochettino, har blitt lansert som en kandidat. Tottenham-sjefen har kontrakt frem til 2023 med klubben fra Nord-London.

- Blir i Liverpool

Det som virker veldig tydelig er at det ikke blir Klopp som tar over etter Allegri hos den regjerende italienske mesteren. Han tok et oppgjør med ryktene dager før hans tredje Champions League-finale:

- Serie A er selvfølgelig en liga jeg liker, den er veldig spennende, men disse ryktene jeg hører om Juventus er bullshit, sier Klopp til Sky Italia, som siden har blitt sitert av Liverpool Echo.

- Det er ingen sannhet i det. Jeg kommer ikke til å forlate Liverpool. Jeg kjenner Serie A veldig godt, jeg følger med på den og jeg liker den. Men jeg kommer til å forbli i Liverpool.

Liverpool er klare for sin andre strake Champions League-finale etter at de på mirakuløst vis snudde 0-3-tap i Barcelona, til 4-3-seier hjemme på Anfield mot Lionel Messis lag.

Sist sesong var det et annet spansk lag som stod i veien for Klopp og hans gutter, da Real Madrid vant 3-1 i Kiev etter to scoringer av Gareth Bale.

Denne gangen er det Tottenham som står på andre banehalvdel, i det som blir London-lagets aller første Champions League-finale. Klopp er klar på at han ikke kommer til å forberede seg på noen annen måte enn han har gjort for tidligere finaler:

- Hver eneste finale er spesiell, og jeg forbereder meg på samme måte som jeg har gjort før. Dette Liverpool-laget er det beste laget jeg noensinne har tatt med inn i en finale, sier tyskeren.





Grusom statistikk

Den vonde statistikken for den tyske supertreneren er uansett at han har tapt seks strake finaler som trener.

Han tapte Champions League-finalen i 2013 med Borussia Dortmund, før han tapte den tyske cupfinalen året etter. Begge gangene ble Bayern München et nummer for store. I 2015 var det Wolfsburg som beseiret Klopps gutter i cupfinalen.

I 2016 tapte Liverpool for Manchester City i ligacup-finalen, da med Klopp som trener. Samme år ble Sevilla et nummer for store i Europa League-finalen. Som nevnt, så tapte Klopp og Liverpool Champions League-finalen mot Real Madrid i 2018.

Klopp er klar på at dette er nederlag som gjør at presset ligger på de rødkledde fra Merseyside:

- Hadde jeg vunnet de finalene så hadde jeg vært mer fornøyd, men forberedelsene var de samme. Tottenham er et solid lag, men vi må vinne. Det kan bli det beste øyeblikket i min karriere dersom vi vinner tittelen. Men kun hvis vi vinner, sa Klopp.

Tidligere har det blitt kjent at Klopp må klare seg uten midtbanemannen Naby Keita, som må stå over med en skade. Det er uansett ventet at superspiss Roberto Firmino er tilgjengelig for finalen.

Oppgjøret mot Tottenham spilles på Wanda Metropolitano i Madrid, og sparkes i gang 21:00 lørdag 1. juni.