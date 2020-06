Jürgen Klopp uttaler seg om overgangsvinduet: - Her i Liverpool er det stille

Det går mot en rolig sommer på overgangsmarkedet for Liverpool, skal vi tro sjefen selv.

Timo Werner blir etter alle solemerker å se i Premier League neste sesong.

Et samlet pressekorps melder nå at Werner kommer til å spille for Frank Lampards Chelsea neste sesong, etter en lang periode med spekulasjoner om tyskerens fremtid.

- Vi kan ikke late som alt ordner seg

Det så lenge ut til at det var Liverpool og Jürgen Klopp som lå best an, men skal vi tro Liverpool-manageren selv, er det helt naturlige grunner til at tyskeren ikke blir å se i rødt neste sesong.

- Det er mange gode spillere på denne planeten. Timo Werner er en god spiller. Kai Havertz er også en god spiller. Det handler om timing, alt må stemme. For seks-syv uker siden visste vi ikke engang om vi kunne spille igjen denne sesongen. Hvis vi ikke hadde spilt ferdig sesongen hadde vi tenkt «ok, når kan vi egentlig spille igjen?» Og så starter det bare plutselig, sa Klopp til Sky Germany.

Og la til:

- Vi oppfører oss som om alt er greit igjen. Det er ikke det. Vi bruker dette lille smutthullet vi har fått for å spille fotball igjen. Alt annet må vi ta når det kommer. Vi kan ikke late som alt kommer til å ordne seg i fremtiden.

NÆRMER SEG CHELSEA: Timo Werner i aksjon mot Paderborn på lørdag. Foto: Hannibal Hanschke (AFP)

Samtlige klubber i Premier League, og de resterende ligaene rundt omkring i verden, har blitt kraftig påvirket av koronautbruddet. Til tross for at fotballen så smått har begynt å komme tilbake i Europa, er ikke den økonomiske situasjonen til fotballklubbene avklart.

Klopp langt på vei antyder at dette er grunnen til at Liverpool går et rolig overgangsvindu i møte.

- Det er en haug av rykter i England om hvilke spillere Manchester United og Chelsea skal hente. Her i Liverpool er det dog heller stille. Hvis du ønsker å ta dette seriøst, å drive bedriften på en fornuftig måte, så må man ta i betraktning at vi ikke vet hva inntekten til klubben vil bli fremover uten tilskuere.

- For øyeblikket taper alle klubber penger. Uten tilskuere må vi betale tilbake sesongbillettene, og det blir antageligvis ikke solgt noen neste år. I alle fall ikke de 10-15 første kampene. VIP-områdene vil ikke fylles og billettene blir ikke solgt. Dette vil ha en påvirkning på samarbeidspartnerne våre, og ting blir annerledes. Vi må i så fall forklare spillerne våre hvordan vi kan snakke om lønnskutt og samtidig handle en spiller for 50-60 millioner pund.

- Utkjøpsklausulen er ikke betalt

Nyheten om at Chelsea var nære å signere Timo Werner kom som lyn fra klar himmel tidligere denne uka.

Sky Sports skriver at Chelsea i prinsipp har en avtale på plass med Werner, og at London-klubben betaler nærmere 50 millioner pund for 24-åringen, som får en klekkelig ukeslønn på 200.000 pund på Stamford Bridge.

Lørdag spilte Werner 90 minutter for RB Leipzig i poengdelingen mot Paderborn, og det poenget var nok til å holde Leipzig på 3. plass i Bundesligaen - og klubben er dermed i rute til Champions League-spill neste sesong.

STJERNESKUDD: Kai Haverz er ønsket av noen av Europas største klubber. For tiden er midtbanespilleren ute med skade. Foto: Pool (Reuters)

Etter kampslutt ble Leipzig-direktør, Oliver Mintzlaff, spurt om Werners umiddelbare fremtid.

- Vi konsentrerer oss på de siste kampene i ligaen. Vi ønsker å kvalifisere oss til Champions League neste sesong, og det er den eneste tingen vi diskuterer med Werner for øyeblikket, sa Mintzlaff.

Og la til:

- Nei, vi har ikke hatt samtaler med Chelsea enda. Så vi har ingenting å melde. Timo Werner spiller fortsatt for RB Leipzig. Han signaliserte for noen uker siden at han jobber for å sikre seg en overgang, men det er ingenting som er bekreftet enda.

Direktøren la også til at han forventet at uansett hvor Werner ender opp, så vil de bli enige med den nye klubben om at spilleren fullfører sesongen for Red Bull-laget.