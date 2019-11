Jürgen Klopp uttrykker bekymring over belastningen på fotballspillere

Får også støtte fra Pep Guardiola i kampen om bedre forhold for fotballspillere.

Det heseblesende oppgjøret mot Arsenal i Ligacupen endte med avansement for Jürgen Klopps Liverpool, men det byr også på hodebry for tyskeren.

Aston Villa venter på motsatt banehalvdel i midten av desember når kvartfinalen skal spilles, men spørsmålet er om Liverpool i det hele tatt møter til kamp. De skal nemlig være i Qatar på det tidspunktet, i forbindelse med VM for klubblag.

Etterlyser løsninger

Kvartfinalen i Ligacupen må dermed flyttes, men det er vanskelig å finne en passende dato. Det tette kampprogrammet, og antall kamper fotballspillere må spille gjennom en hel sesong, får Klopp til å fyre på alle sylindere.

- Situasjonen er klar. Det er løsninger tilgjengelig, men det har enda ikke skjedd at FIFA, UEFA, Premier League og FA har satt seg ned sammen. De er nødt til å tenke på spillerne, og ikke deres egne lommebøker, sier Klopp ifølge Daily Mail.

Avisen bruker Sadio Mané som et eksempel på hvor hektisk livet til en fotballspiller faktisk er. Mané har spilt hele 125 kamper for klubb og landslag siden 2017/18-sesongen, og nå etterlyser Klopp endringer.

BELASTNING: Sadio Mané spiller mange fotballkamper over en sesong. Foto: Paul Terry (Pa Photos)

- Det burde holdes et møte med fem eller ti av de største managerne i verden, FIFA, UEFA og de som styrer de største ligaene. Da kunne saken blitt diskutert, og alle får den samme stemmen. Nei, trenerne får dobbelt opp! Slik kan vi få fokus på spillet igjen.

- Spillet har utviklet seg de siste årene, jeg skjønner det. Det er en business nå. Vi er en del av det, og vi høster mange fordeler av det. Men nå har det vokst så voldsomt på grunn av kvalitetene til spillerne. Vår jobb er å hjelpe spillerne til å nå potensialet sitt, og det eneste måten å gjøre det på er ved å trene. Men i den moderne fotballen har ikke manageren tid til treninger mer. Sesongoppkjøringen forstyrres av så og si alt. Du jobber bare med hele troppen din de siste ti dagene, forklarer Klopp.

- Det er for mye

Lørdag ettermiddag venter en ny tøff test for Europamesterne, når Aston Villa venter på Villa Park til avspark klokken 16.00. Liverpool jakter stadig sin første Premier League-tittel under Klopp, som har tatt laget til nye høyder. Nå avslører han at det hele begynner å bli for mye, selv for han.

- Det beste vi kunne gjort for fotballen, hadde vært å gi trenerne mer tid. Vi er ikke bedre enn våre forgjengere når det kommer til suksess, men vi har mer kunnskap om sportsvitenskap og ting som det. Biler er bedre i dag fordi de som bygger bilene vet mer om faget. Det er det samme med managere, forklarte Liverpool-sjefen.

Og la til:

- Jeg elsker det jeg driver med, men vi har kommet til et punkt hvor det er for mye. Og grunnen til at det blir sånn er fordi ingen snakker med menneskene som faktisk må gjøre jobben, sa Klopp og viste til fotballspillere og alle andre som jobber i fotballen.

Klopp ytret også sin misnøye og bekymring over det planlagte VM for klubblag i 2021. Liverpool-sjefen fikk også støtte av Pep Guardiola da Manchester City-sjefen ble konfrontert med Klopps uttalelser på sin pressekonferanse på fredag.

- Jeg er helt enig. Jeg er på Klopps lag når han snakker om disse tingene. Vi trenger færre kamper, bedre kampoppsett og mer tid til restitusjon, sa Guardiola.