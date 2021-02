Juryen tok grep – delt gull i kvinnenes parallellstorslalåm

Katharina Liensberger får dele VM-gullet i parallellstorslalåm med Marta Bassino etter at rennjuryen har endret på det foreløpige resultatet.

Det så først ut som italienske Bassino vant gullet alene, men en juryavgjørelse sikret at også østerrikske Liensberger fikk gullmedalje. De to kjørte likt over målstreken, men Bassino ble først tilkjent seieren fordi hun hadde kjørt raskest i den siste av de to omgangene i finalen.

Den avgjørelsen ble altså endret etter at juryen hadde sett nærmere på reglene. Regelen om at den raskeste i den andre omgangen blir tilkjent seieren gjelder nemlig bare i utslagsrundene og ikke i bronseduellen eller finalen, ifølge NRK.

Franske Tessa Worley tok for øvrig bronsen etter å ha slått Paula Moltzan.

