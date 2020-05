Justerte reiseråd kan få konsekvenser for eliteserieplanen

Norges Fotballforbund vil lytte til oppdaterte reiseråd fra myndighetene før de spikrer kampoppsettet og formatet for Eliteserien.

Det bekrefter fotballforbundets konkurransedirektør Nils Fisketjønn til NTB.

I forrige uke opplyste TV-rettighetshaver Discovery at de første seks rundene i Eliteserien skal spilles som et gruppespill med fire lag i hver pulje. Men dette er ikke endelig spikret, ifølge Fisketjønn.

– Nei, det har det aldri vært. Vi har jobbet med mange ulike scenarioer underveis mens denne situasjonen har utviklet seg, sier han til NTB.

Kan endres

Helseminister Bent Høie (H) har varslet at det vil komme oppdaterte råd for ferie- og fritidsreiser fredag. Fisketjønn sier at NFF vil lytte til eventuelle reiseråd som gjelder for fotballen før eliteserieplanen spikres.

– Det som måtte komme av justerte reiseråd, kan få betydning for hvordan vi rigger oppsettet. Det er klart at det spiller inn på det vi må ta hensyn til av reising, belastning og smittevern, sier han.

NFF-toppen sier at oppstartsdatoen 16. juni uansett står fast.

Lekkasje?

I forrige uke erfarte Eurosport at de fire gruppene som skal benyttes i de seks første eliteserierundene blir slik:

Gruppe A: Rosenborg, Molde, Kristiansund og Aalesund.

Gruppe B: Brann, Haugesund, Viking, Bodø/Glimt.

Gruppe C: Start, Odd, Sandefjord, Strømsgodset.

Gruppe D: Mjøndalen, Stabæk, Vålerenga og Sarpsborg 08.

I dette opplegget skulle lagene møtes hjemme og borte. Molde-direktør Ole Erik Stavrum var blant kritikerne til gruppefordelingen, ettersom to storkamper mot Rosenborg ville bli spilt så tidlig i sesongen.

– Det er synd at disse godbitene, altså lokaloppgjørene, kommer så tidlig og også da uten publikum til stede. Det er jo klart at det er de kampene som er for publikum. Derbyoppgjør mot Rosenborg er et av høydepunktene i norsk fotball, sa han til Eurosport.

Presenteres lørdag

Fra Discovery het det at puljene skal «trekkes» i en direktesendt TV-sending 16. mai. Fisketjønn sier at det fortsatt er planen å presentere kampoppsettet og formatet der.

– Vi har som arbeidsmål å presentere dette i sendingen hos Eurosport på lørdag, og det arbeidsmålet gjelder fortsatt, sier han.

Tanken bak å fordele de første rundene på fire relativt lokale grupper, er å begrense reiseaktiviteten i henhold til myndighetenes retningslinjer. Dersom det fredag åpnes opp for større reiseaktivitet, kan det tenkes at kampoppsettet endres før presentasjon.

