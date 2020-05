Justinussen med frisparkshow i færøysk eliteserie

Adrian Justinussen (21) herjet med fire mål og en assist på en omgang da HB slo AB 5-0 i færøysk eliteserie, deriblant tre frisparkmål på åtte minutter.

Dagens første Justinussen-frispark, fra venstre sidelinje, ble målgivende pasning til Össur Dalbud ga gjestene tok ledelsen før det var spilt fem minutter. Det var bare starten.

– Jeg har brukt mellom fire og fem timer hver eneste dag på å gjøre høyrefoten min til Færøyenes beste skuddfot, sa Justinussen til TV 2 før sesongstart, og søndag fikk de som følger kanalens sendinger fra færøysk eliteserie se hva han mente.

I det 8. minutt tok han frispark fra venstre hjørne av 16-meteren og knallet ballen rett i mål. Noen minutter senere prøvde han seg fra motsatt side og feide ballen i nærmeste kryss. I det 17. minutt tok han fart fra over 30 meters hold. Ballen stusset på en spiller i muren og duppet i mål.

– Den høyrefoten er helt i verdensklasse. Han viser det fram gang etter gang etter gang, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

Selv etter ekte hattrick på litt over åtte minutter, alle direkte på frispark, var han ikke ferdig. Før halvspilt første omgang viste Justinussen hva han kan gjøre i åpent spill. Han fikk ballen til venstre i feltet, gjorde en piruett, slo en tunnel og knallet inn 5-0.

Flere mål ble det ikke for et HB-lag som allerede etter et kvarter fikk en spiller utvist da Hedin Hansen følte seg dårlig behandlet og kastet ballen etter en motspiller.

HB har i likhet med serieleder B36 full poengpott etter tre runder i eliteserien.

(©NTB)