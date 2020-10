Justisministeren vil øke muligheten for IP-lagring: Foreslår mellom seks og tolv måneder

BER OM LOVENDRING: Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) ønsker å legge til rette for at politiet enklere kan ta overgripere på nett. Foto: Jil Yngland (NTB)

I dag er det kun mulig å lagre IP-adresser i inntil 21 dager, et lovverk som Kripos har vært svært kritiske til. Etter at Nettavisen satte lys på saken har justisdepartementet sendt ut et forslag om lovendring.

Det opplyser Kripos til Nettavisen. I dag må IP-informasjon slettes etter 21 dager, men nå har Justisdepartementet sendt ut et høringsforslag som skal avgjøre om IP-lagring kan utvides til mellom seks og 12 måneder. - Vi har ikke bestemt oss om vi skal foreslå 12 måneder eller mindre. Vi skal se på de sakene vi har fått inn de siste årene for å finne ut hva som vil være hensiktsmessig, og vil komme tilbake til hvor lang lagringstid vi vil foreslå, sier Jonas Fabritius Christoffersen, seniorrådgiver i Kripos sin kommunikasjonsstab, til Nettavisen. Høringsforslaget kommer etter at Nettavisen den siste tiden har omtalt problematikken. Flere har vært kritiske til dagens ordning. I tillegg til Kripos har Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant og tidligere justisminister for Fremskrittspartiet, vært blant dem som har tatt til orde for en endring. - Dette er totalt uakseptabelt at mistenkte overgripere slipper unna på grunn av manglende lovverk. IP-lagring er avgjørende viktig for å stoppe overgrep mot barn. Sett hen til hvor lite inngripende dette egentlig vil være, og til effekten det ville ha på oppklaring av alvorlige overgrepssaker, er det vanskelig å forstå hvorfor vi ikke har dette i Norge, slik som de har i de aller fleste andre land i Europa, uttalte Amundsen til Nettavisen nylig. Dette har i mange år vært en hjertesak for politiet. Kripos opplyser at de i 2019 måtte forkaste hele 645 tips om nettovergrep på grunn av manglende IP-lagring. Det skal ha utgjort i underkant av en tredjedel av alle tips det året. I 2020 er 275 saker merket som ikke sporbare fordi IP-adressen var for gammel. - Dette har vært en viktig sak for Kripos og politiet i mange år, og det er gledelig at det nå er bevegelse i saken igjen. Nå skal vi lese høringsforslaget nøye, og komme tilbake med våre innspill i saken, sier Jonas Fabritius Christoffersen. Justisdepartementet har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser i saken. Les mer om tematikken her: Les også Mener justisministeren somler: - Dette handler om å gi overgrepsofre bedre beskyttelse, og det må komme på plass snarest Les også Kripos med bønn til politikerne om å endre loven om IP-lagring: - Vår største utfordring

