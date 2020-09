Justyna Kowalczyk har giftet seg

Langrennsprofilen (37), som lenge var Marit Bjørgens erkerival, ga sitt ja til klatreren Kaceper Tekieli.

Det bekrefter den polske skistjernen via sin Twitter-konto fredag kveld.

Den polske nettsiden tvsport.pl melder at 37-åringen har gitt sitt ja til Kaceper Tekieli. Han er en kjent polsk klatrer og klatreinstruktør.

Ifølge polske medier har ikke forholdet mellom de to vært en stor hemmelighet, siden begge har delt bilder av de to sammen i sosiale medier.

-Det kommer en tid for alt her i livet. Dette er fra i går, skriver hun på Twitter.

Justyna Kowalczyk er et meget kjent navn for norske skientusiaster. 37-åringen var i en årrekke Marit Bjørgens argeste konkurrent i langrennsløypa.

Den polske jenta skaffet seg også ekstra oppmerksomhet ved å flere ganger uttale seg kritisk om Bjørgen og hennes bruk av astmamedisin.

Kowalczyk har sanket hele fem medaljer i OL - derav to gull, et sølv og to bronse. Hun har også åtte medaljer fra VM - to gull , tre sølv og tre bronse.

I verdenscupen gikk hun til topps hele fire ganger, i 2009, 2010, 2011 og 2013.

Hun står i dag igjen som en av Polens største langrennsutøvere gjennom tidene. I verdenscupen vant hun 50 løp og var 104 ganger på pallen.

Etter at hun la opp som utøver, har hun vært trener for de polske langrennslandslaget.