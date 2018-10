Juventus-aksjen stuper etter Ronaldo-anklage

Fotballklubben Juventus' verdi på aksjemarkedet har falt over fem prosent i kjølvannet av voldtektsanklagen mot stjernespilleren Cristiano Ronaldo, melder AFP.

Tidligere denne uken bestemte Las Vegas-politiet seg for å gjenåpne etterforskningen av en voldtektssak mot Ronaldo fra 2009.

Da børsen i Milano åpnet fredag morgen, tok det ikke lange tiden før aksjene i Juventus hadde falt 5,37 prosent til 1,25 euro.

Voldtektspåstanden kan også skape trøbbel for Ronaldo rent privatøkonomisk. Utstyrsgiganten Nike, som har en sponsoravtale med portugiseren verdt 8,2 milliarder kroner, uttalte torsdag at selskapet er dypt bekymret over beskyldningene mot fotballstjernen.

Juventus har på sin side valgt å støtte Ronaldo. Det har også Portugals landslagstrener Fernando Santos, som sier han tror på Ronaldos versjon av saken.

Ronaldo er saksøkt av amerikanske Kathryn Mayorga (34), som vil ha opphevet en taushetserklæring etter at det i første omgang ble inngått forlik i saken. Hun hevder at Juventus-stjernen voldtok henne på en hotellsuite under en ferietur til Las Vegas i 2009, noe Ronaldo selv avviser.

– Voldtekt er en avskyelig kriminalitet som går imot alt jeg er og står for, skrev Ronaldo på sin Twitter-profil.

(©NTB)

Mest sett siste uken