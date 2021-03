Juventus-ansatt med påvist koronasmitte

Tirsdagens Serie A-kamp mellom Juventus og Spezia skal ikke være i fare selv om en ansatt i den italienske storklubben har fått påvist covid-19.

Personen, som ikke skal være en del av spillergruppen, er satt i isolasjon etter at den positive testen ble avgitt mandag kveld, opplyser klubben.

Juventus skriver videre at de følger protokollene som er besluttet for den italienske ligaen, men kampen mot Spezia senere tirsdag skal ikke være i fare til tross for den påviste smitten.

Byrival Torino må høyst sannsynlig avlyse sin kamp mot Lazio tirsdag ettermiddag grunnet et smitteutbrudd forrige uke.

Der er hele klubben i isolasjon.

