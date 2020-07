Juventus en seier fra tittelen etter at Inter avga poeng

Juventus kan torsdag kveld sikre sitt niende strake seriemesterskap. Borteseier over Udinese er alt som skal til etter at Inter avga poeng onsdag.

Med seier torsdag vil Juventus være ni poeng foran Atalanta med tre serierunder igjen å spille i Serie A, og det vil være nok. Juventus går nemlig foran ved poenglikhet takket være bedre resultater i innbyrdes oppgjør.

Inter hadde to stolpetreff ved Romelu Lukaku og Alexis Sánchez, men greide bare 0-0 hjemme mot Fiorentina. Dermed er laget på tredjeplass ett poeng bak Atalanta, som vant sin kamp mot Bologna tirsdag.

Roma klatret til 5.-plassen som gir sikker europaligaplass takket være 6-1-seier borte mot nedrykksklare Spal etter to mål av Bruno Peres. Roma er to poeng foran Milan, som ligger an til europaligakvalifisering.

Napoli tapte 1-2 for Parma i en kamp der alle målene kom på straffespark. Dermed er laget på 7.-plass tre poeng bak Milan og risikerer å bli uten europacupspill.

Morten Thorsby spilte 75 minutter da Sampdoria tapte 1-2 i byderbyet mot Genoa.

Lecce vant 3-1 over Brescia, som dermed er klar for nedrykk.

(©NTB)