Trener Andrea Pirlo klaget på straffe som avgjorde i Juventus' disfavør. Deretter røk tabelltoppende Milan på en skikkelig blemme.

NAPOLI - JUVENTUS 1-0

SPEZIA - MILAN 2-0

Jens Petter Hauge fikk de siste sju minuttene som innbytter for Hakan Calhanoglu, men bodøværingen greide ikke å snu Milans svært skuffende kamp borte mot lille Spezia.

Det nyopprykkede laget vant 2-0 da Serie A-topplaget kom på besøk til den nordvestre kystregionen Liguria. Scoringer fra Giulio Maggiore og Simone Bastoni i andre omgang sørget for tre fortjente poeng til vertene.

Milan klarte ikke engang å sette avslutninger på målet til Spezia, en liten klubb som spiller på toppnivået for aller første gang denne sesongen. Bortelaget stilte med tilnærmet toppet mannskap, med Zlatan Ibrahimovic, Calhanoglu og Rafael Leão i de mest offensive rollene.

Det hjalp dem likevel ikke til verken scoringer eller poeng lørdag kveld. Lørdagens tap var Milans første på bortebane i Serie A denne sesongen.

Dermed kan Milan miste førsteplassen de har ligget på siden fjerde serierunde. Byrival Inter har sjansen til å overta teten med seier hjemme mot formlaget Lazio søndag.

«Tvilsom» straffe



Heller ikke Juventus fikk med seg poeng fra sin lørdagskamp borte mot Napoli.

Juve så ut til å være tilbake på sporet av et tiende strake seriegull i Serie A da de vant 3-1 borte mot Milan i januar. Men i ukene etterpå er det blitt varierende resultater på Andrea Pirlos seiersvante stjernemannskap.

Knappe to uker etter triumfen mot Milan tapte «Bianconeri» mot gullrivalen Inter i samme by. Og lørdag fikk altså Juventus-skuta et nytt skudd for baugen da Gennaro Gattusos Napoli beseiret dem med 1-0.

Lorenzo Insigne scoret kampens eneste mål fra staffemerket etter en drøy halvtime. Straffesparket ble dømt på bakgrunn av at Juve-kaptein Giorgio Chiellini traff Amir Rrahmani med en høy arm i en luftduell.

- Vi fikk aldri et skudd på mål mot oss. Vi tapte på en tvilsom situasjon, men det er synd vi ikke fikk med oss seieren. Vi presterte som trengte, men fikk ikke med oss resultatet vi fortjente, sa Pirlo etter kampslutt ifølge Sky Sport Italia.

- Håndteres ulikt



På spørsmål om hvorfor han mente straffesparket var tvilsomt, svarte Juventus-sjefen:

- Hvis du gir straffe på det der, så blir all kontakt straffet med straffespark. Hadde den blitt dømt for oss hadde det blitt massevis av kontroverser og klager. Hvis den i det hele tatt hadde blitt dømt i vår fordel, fortsatte Pirlo.

Italia-legenden mener straffesparket, og at Napolis Giovanni Di Lorenzo ikke fikk sitt andre gule kort, var avgjørelser som kunne vippet kampen i motsatt retning.

- Det er visse situasjoner som blir håndtert annerledes mot Juventus, fordi alle snakker om oss. Noen ganger fungerer den taktikken, andre ganger ikke. Glem det, bemerket Pirlo.

