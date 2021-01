Juventus halte i land seieren mot ti mann

Juventus spilte en hel omgang i overtall, men trengte to sene mål for å slå Sassuolo 3-1 i Serie A søndag. Laget fikk også et par ubeleilige skader.

Aaron Ramsey satte inn ledermålet i det 82. minutt, før Cristiano Ronaldo fastsatte resultatet på overtid. Med seieren er det fortsatt sju poeng opp til serieleder Milan. Juventus på fjerdeplass tok innpå Inter og Roma, som spilte 2-2 i sitt innbyrdes møte søndag. Pedro Obiang ble utvist for en stygg takling av Federico Chiesa på overtid i første omgang. Danilo ga Juventus ledelsen tidlig i den andre omgangen, men Grégoire Defrel utlignet. Sassuolo så lenge ut til å skulle berge poeng med ti mann. To Juventus-spillere måtte ut med skade i første omgang. Weston McKennie haltet ut i det 18. minutt og ble erstattet av Ramsey. Paulo Dybala så ut til å ha smerter i kneet da han overlot plassen til svenske Dejan Kulusevski rett før pause. Chiesa spilte videre med vond ankel og ble byttet ut først rett før slutt. (©NTB) Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021 Fotball

Nasjonal toppliga

Sport Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening Send inn din mening her