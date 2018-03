Juventus har de siste ukene tatt føringen i Serie A etter flere Napoli-smeller, men lørdag var det Torino-laget sin tur til å feile med 0-0 mot bunnlaget Spal.

Juventus hadde ballen i to tredjedeler av tiden mot Spal, men spillerne klarte ikke få noe ut av overtaket.

Et frispark fra Paulo Dybala var noe av det farligste den regjerende mesteren hadde å by på.

Ellers var det et planløst Juventus som ikke klarte å knekke et godt defensivt Spal. Hjemmelaget kjempet heroisk for alle baller, mens Juventus ikke hadde energi eller kreativitet til å score lørdag.

Juventus har ledelsen i Serie A med 75 poeng etter 29 kamper, mens Napoli har fem poeng mindre med én kamp til gode.

Spal er plassert like over nedrykksstreken med 25 poeng. Crotone under streken har 24 poeng, men har to kamper mindre spilt enn Spal.

Tidligere lørdag tapte Udinese 1-2 mot Sassuolo.

