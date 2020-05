Juventus-kaptein slakter Mario Balotelli i selvbiografi

Giorgio Chiellini sparer ikke på kruttet i sin nye bok.

For øyeblikket er det fortsatt ingen fotball i Italia på grunn av koronapandemien, og det er uvisst når Serie A vil starte opp igjen. I mellomtiden har spillerne trent på egenhånd, men Juventus-kaptein Giorgio Chiellini har også holdt seg opptatt med å bidra til sin egen selvbiografi som kommer ut i midten av mai.

Les også: Stod frem med koronaviruset i mars. Nå kommer gladmeldingen fra Paulo Dybala

Juventus-kapteinen har over 100 landskamper for Italia, og han er også kaptein på landslaget. Chiellini regnes som en av Italias beste spillere de siste femten årene, og han har fått et rykte som en knallhard midtstopper som ikke mange liker å møte.

Slakter Balotelli

I boka som kommer ut sparer ikke Chiellini på kruttet. Der snakker han åpenhjertig om det meste han har opplevd i løpet av sin lange og innholdsrike fotballkarriere, ifølge avisen La Repubblica, gjengitt av football-italia.

Les også: Italia-stjernens mareritt: Ble terrorisert av stalker i fem år (+)

Blant annet ytrer han seg i sterke ordlag om Mario Balotelli, en av fotballens mest eksentriske karakterer de siste årene. For øyeblikket spiller 29-åringen i Brescia, men han har tidligere spilt for storklubber som Milan, Liverpool, Manchester City og Inter.

Les også: Juventus-stjernene gir fra seg drøye en milliard under koronakrisen

- Jeg står for alt som er skrevet i boken. Balotelli er en negativ person med null respekt for gruppen. Under prøve-VM i Brasil i 2013, strakk han ikke ut en hånd for noen. Han fortjente virkelig et par ørefiker. Noen har ment at han en gang var blant verdens fem beste spisser, men jeg har aldri vurdert han som topp 20, engang, sier Juventus-stjernen i intervjuet med La Repubblica.

- Jeg er i hvert fall ærlig

Balotelli har fått med seg kritikken fra sin tidligere lagkamerat på det italienske landslaget, og han har heller ikke noe særlig positivt å si om Chiellini.

Les også: Mario Balotelli utsatt for rasisthets igjen: - Skam dere!

- Jeg er i hvert fall ærlig og tør å si ting til folks ansikt. Du har hatt så mange muligheter til å gjøre det siden 2013, til å oppføre deg som en ordentlig mann, men du har ikke gjort det. Hvem vet hva du en dag vil si om dine nåværende lagkamerater, din merkelige kaptein, er noe av det Balotelli skriver på Instagram.