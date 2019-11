Juventus og Manchester United er noen av storklubbene som følger Erling Braut Haaland tett

Over 20 europeiske klubber ønsker seg nordmannens underskrift.

Den norske spissen har herjet i Champions League, og er turneringens toppscorer med seks mål på tre kamper. Det har selvfølgelig flere europeiske storklubber lagt merke til.

19-åringens østerrikske klubb Red Bull Salzburg vet at de sitter på en juvel, og har tidligere sagt at nordmannen blir dyr for den klubben som ønsker seg hans tjenester.

Flere storklubber skal likevel ligge langflate for den norske spissen, og tidligere denne uken hevdet den italienske storavisen Corriere della Sera å kjenne til at nordmannen allerede har signert en avtale som gjør ham til Manchester United-spiller i januarvinduet.

Kan bli lagkamerat med Ronaldo

Da Haaland spilte i Molde var Juventus en klubb som fulgte nordmannen tett. De var klare til å bla opp seks millioner pund for 19-åringen, men det endte opp med at Haaland signerte for den østerrikske klubben.

Nå skal imidlertid Juventus nok en gang være interessert, og de er bare en av mange klubber som er interessert, ifølge britiske The Guardian.

Det italienske storlaget har latt seg imponere av nordmannens prestasjoner i verdens beste klubbturnering, og skal være villig til å vinne en eventuell budrunde med andre storklubber som blant annet Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea og Bayern Munchen, skriver den britiske avisen videre.

- Blir hos oss



Salzburg-trener Jesse Marsch har naturlig nok ikke kunnet unngå å få med seg oppmerksomheten som vies lagets store stjerne.

Konfrontert med ryktene om at en vinterovergang for 19-åringen er nært forestående, svarer Salzburg-treneren så:

- Vår plan er at han blir hos oss. Vi lager oss ikke så mye stress rundt akkurat det temaet, sier Salzburg-treneren i et intervju som er gjengitt av nettstedet weltfussball.at.

Over en halv milliard

19-åringen ble solgt fra Molde til Red Bull Salzburg for en sum som angivelig lå på 60 millioner kroner.

Nå er prislappen på nordmannen mangedoblet. The Guardian opplyser at nordmannens verdi nå ligger på 40 millioner euro, men at de forventer å selge ham neste sommer for mer enn 60 millioner euro. Det vil si over 600 millioner norske kroner. En sum som ikke vil skremme bort flere av Europas storklubber, hvis nordmannen fortsetter å score mål på bestilling utover sesongen.

I alt har Haaland 22 mål på 15 kamper for Salzburg denne sesongen. Den norske 19-åringen er også toppscorer i den østerrikske ligaen.