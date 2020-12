Juventus snudde Torino-derbyet og vant

Juventus ble liggende under tidlig i byderbyet mot Torino i Serie A lørdag, men kjempet seg tilbake og vant 2-1.

Bortelaget sjokkerte Juventus etter ni minutter da Nicolas Nkoulou fikk stå alene i boksen etter en corner og dunket inn 1-0.

Fem minutter senere kunne ledelsen blitt doblet da Andrea Belotti nydelig sendte Simone Zaza alene mot Juventus-keeper Wojciech Szczesny, men den tidligere Juventus-spissen Zaza misset sjansen.

Juventus slet med å skape store sjanser i løpet av 1. omgang, men et drøyt kvarter etter hvilen trodde de at de hadde utlignet. Juan Cuadrado skjøt i mål fra distanse, men etter en sjekk med VAR viste det seg at en offsideplassert Leandro Bonucci hindret sikten til keeper. Målet ble ikke stående.

Men både Bonucci og spesielt Cuadrado skulle bli avgjørende da Juventus snudde matchen.

I det 77. minutt sendte Cuadrado en nydelig ball på bakre stolpe, der Weston McKennie kunne stange inn 1-1. Like før slutt var Cuadrado servitør igjen da han fant Bonucci, som headet inn vinnermålet for Juventus.



