Juventus-stjernene gir fra seg drøye en milliard under koronakrisen

Cristiano Ronaldo og co. aksepterer store lønnskutt fremover.

Koronakrisen har rammet verden hardt, og fotballen har heller ikke sluppet unna pandemien som herjer akkurat nå. Omtrent alt av klubbfotball i Europa er suspendert for øyeblikket, og flere klubber har måttet ty til permitteringer og andre kostnadsbesparende tiltak for å redde klubbøkonomien.

Italia er det hardest rammede landet i verden for øyeblikket, og Serie A ble stanset for flere uker siden. Dermed har alle klubber tapt store inntekter, og nå velger serieleder Juventus å gå drastisk til verks for å spare penger.

Gir fra seg lønn

Klubben sparer rundt 90 millioner euro, eller over én milliard kroner, på at spillerne og trener Maurizio Sarri går ned i lønn de neste månedene. Det gjelder for april, mai og juni måned.

- Juventus vil takke spillerne og trenerne for deres valg i denne tøffe perioden, heter det i uttalelsen fra klubben.

Første i Italia

- Skulle sesongen begynne opp igjen snart, vil klubben forhandle med spillerne om lønnen og en økning, står det videre.

«Den gamle dame» er den første klubben i Italia som kjører i gang dette tiltaket.

Tre spillere har testet positivt

Tre Juventus-spillere har i mars testet positivt for koronaviruset.

Onsdag 11. mars testet midtstopper Daniele Rugani positivt, før franske Blaise Matuidi testet positivt seks dager senere.

Ti dager senere skrev Dybala på Twitter at både han og kjæresten Oriana hadde testet positivt.

Lørdag kveld hadde det blitt registrert 10.023 dødsfall i Italia hos mennesker smittet av koronaviruset.

(NTB/Nettavisen)