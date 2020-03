Kaggestad med skarp kritikk av Olympiatoppens treningstilbud

Johan Kaggestad kaller det illojalt i kampen mot koronaviruset at Norges fremste OL-håp får trene på Olympiatoppen.

Det er i et intervju med Aftenposten at Kaggestad retter skarp kritikk mot Olympiatoppens beslutning om å åpne dørene for 25 av de største medaljehåpene i Tokyo-OL og de paralympiske lekene i den japanske hovedstaden.

Andre treningsfasiliteter må holde stengt under viruskrisen, men Olympiatoppen har fått dispensasjon fra Oslo kommune.

– For meg er dette er brudd på de reglene som gjelder for stengte treningsinstitutter. Og særlig bryter det med lojaliteten mot de bestemmelsene vi generelt nå har i samfunnet. Det er et dårlig signal fra toppidretten, sier Kaggestad til avisen.

Den internasjonale olympiske komité ( (IOC) har ennå ikke tatt noen beslutning vedrørende om sommerlekene i juli og august blir flyttet eller ikke. Derfor har toppidrettssjef Tore Øvrebø gitt norske medaljehåp denne muligheten til å trene også nå.

– Vi befinner oss i aller høyeste grad i en unntakstilstand. Jeg tror ikke alle er klar over risikoen man tar. Det er bare å se til Italia og de høye dødstallene der, og nå er de samme forholdene i ferd med å utvikle seg i Spania og Frankrike. Der er det beintøft, sier Kaggestad.

Olympiatoppens Marit Breivik mer enn antyder overfor NTB at man har vært forberedt på kritikk.

– Alle utøverne har ikke mulighet til å organisere seg hjemme med tanke på jobben sin. Når vi bruker fellesskapets ressurser til å støtte enkeltpersoner innenfor det som er smittevern, så tenker jeg at det er lovlig å være uenig i det. Men vi har valgt dette i denne situasjonen, sier Breivik.

Hun opplyser at ikke spesielt mange utøvere har benyttet Olympiatoppens lokaler denne uken.

– Det tar seg nok opp i neste uke. Det har vært relativt få her denne uka, sier Breivik til NTB.

(©NTB)