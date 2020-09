Kai Havertz klar for Chelsea

Tyske Kai Havertz (21) er Chelseas dyreste spillerkjøp gjennom tidene.

Chelsea bekrefter på sine hjemmesider at Kai Havertz har signert en femårskontrakt med London-klubben.

- Jeg er veldig glad og stolt over å komme hit. For meg er det en drøm som går i oppfyllelse, å spille for en stor klubb som Chelsea. Jeg kan knapt vente med å møte de andre spillerne og trenerne. Ja, jeg er veldig glad for å være her, sier Havertz.

Den offensive midtbanespilleren kommer fra tyske Leverkusen, og ifølge britiske og tyske medier har ovegangssummen en totalramme på 100 millioner euro - i overkant av én milliard kroner.

Ifølge overgangseksperten Fabrizio Romano utbetales 80 millioner euro først, så kommer 20 millioner i tillegg, avhengig av Havertz' prestasjoner i Chelsea-trøya.

21-åringen har vært i Leverkusen-systemet siden han var elleve år gammel og slo gjennom på a-laget i 2016.

De siste to sesongene har Havertz vist seg som en av Bundesligas mest målfarlige spillere og står med henholdsvis 17 og 12 mål på de to siste sesongene.

Havertz føyer seg nå inn i rekken av storkjøp Chelsea ha fullført i dette overgangsvinduet.

Tidligere i sommer har London-klubben sikret seg Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell og Thiago Silva.