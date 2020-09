Kai Havertz med hat trick for Chelsea i ligacupen

Den unge tyskeren (21) har måttet tåle kritikk etter sine første kamper i Chelsea-trøya, men onsdag viste han fram spennende kvaliteter.

CHELSEA - BARNSLEY 6-0:

Kai Havertz er en av mange storsigneringer for Chelsea denne sesongen, men til tross for å ha startet to kamper i Premier League, har han ikke imponert.

Mange har påpekt at det er alt for tidlig å felle en dom over den unge tyskeren, selv om enkelte eksperter allerede har vært ute med en pekefinger mot 21-åringen.

Sky Sports-ekspert Jamie Carragher var blant annet ute etter kampen mot Liverpools sist søndag og sa at han ikke helt forsto hvor Havertz skulle spille i Chelseas system.

Manager Frank Lampard har på sin side beroliget fansen med at han har en klar plan for den tyske angrepsspilleren og onsdag fikk unggutten vist litt av det han kan.

I ligacupkampen mot Barnsley scoret nemlig Kai Havertz tre av målene i en kamp der hjemmelaget vant med 6-0 og tok seg komfortabelt videre til neste runde.

Tammy Abraham åpnet showet etter 19 minutter, før Havertz satte sitt første Chelsea-mål etter 28 minutter. Det sto 2-0 til vertene ved pausen.

Etter hvilen ordnet Ross barkley 3-0, mens Havertz noterte sitt andre for kvelden etter 55 minutter. I det 65. minutt var hat tricket til tyskeren fullbyrdet.

Mot tampen la veteran Olivier Giroud på til 6-0 for Lampards menn.