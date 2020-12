Kairinen blir med Lillestrøm til Eliteserien – hentet permanent fra Midtjylland

Lillestrøm har sikret seg en fireårskontrakt med midtbanemannen Kaan Kairinen (21), som de denne sesongen har leid fra Midtjylland.

Tirsdag gikk de siste formalitetene rundt overgangen i boks, opplyser LSK på sitt nettsted. Kairinens nye kontrakt løper ut 2024.

– Jeg gleder meg virkelig til å komme tilbake i 2021. Dette er noe jeg har ønsket meg i en lengre periode. Nå er klubbene endelig enige, og jeg er enig med Lillestrøm. Det er bare helt fantastisk, sier den finske midtbanemannen.

Han spilte 28 av 30 kamper for LSK i sesongen som endte med opprykk til Eliteserien og var sterkt ønsket med videre.

– Vi visste at det var en spiller med et stort potensial da han kom, og det har han virkelig vist i løpet av sesongen. Vi har hele tiden hatt et håp om at vi skulle klare å få til en overgang, men har måttet ta tiden til hjelp i og med at han var under kontrakt med en så stor klubb som Midtjylland, sier sportssjef Simon Mesfin i romeriksklubben.

(©NTB)

