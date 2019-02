Kalla dropper resten av det svenske mesterskapet

Charlotte Kalla sliter med formen før VM og dropper avslutningsrennet i det svenske mesterskapet i Sundsvall. Fellesstarten søndag går uten henne.

– Jeg kommer i stedet til å ta det rolig noen dager og kjøre lettere trening for å samle energi og være uthvilt når jeg onsdag reiser til Seiser Alm for VM-oppkjøring i høyden. Jeg gleder meg stort til samlingen og håper de siste ukene før VM i Seefeld gjør susen for min kropp og formutvikling, sier hun i en pressemelding.

Kalla ble slått av Ebba Andersson med over et minutt på 10 kilometer klassisk onsdag og måtte se seg slått av Jonna Sundling på ankeretappen i stafetten torsdag. I forrige verdenscuprenn endte den svenske langrennsstjernen på en skuffende 13.-plass.

