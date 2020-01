Kalla fikk beklagelse fra Norges landslagstrener etter uttalelser om den svenske skistjernen

Charlotte Kalla ble kontaktet av den norske landslagstreneren etter avisoppslag.

Norges landslagstrener Ole Morten Iversen (61) har sendt en beklagelse til Charlotte Kalla (32) etter uttalelser han kom med om henne for noen uker siden.

Det forteller den svenske skistjernen Kalla til Aftonbladet.

De aktuelle uttalelsene fra Iversen kom i et intervju med VG etter Tour de Ski tidligere i januar.

Da ble Iversen sitert på at han synes det nesten er «fælt» å se Kalla gå, og at 32-åringen mangler gnist.

- Bedt om unnskyldning

Iversen var trener for Sveriges langrennskvinner i perioden 2016-18. Nå trener han derimot Norges kvinnelandslag i langrenn.

I ettertid sendte han en beklagelse til den svenske profilen, og synes overskriften i den omtalte saken ikke ble riktig.

- Han har sendt med en melding og bedt om unnskyldning, bekrefter Charlotte Kalla selv til Aftonbladet.

Overfor samme avis forsøker Iversen å forklare bedre hva han mente.

- Det er overskriften som var feil. Jeg synes det er kjedelig at hun ikke går fort på ski og jeg har all respekt for Charlotte Kalla. Det var det som var budskapet, men hva ble det på svensk: «hemskt»? Det var det jeg mente. Poenget er at man blir lei seg når man ser hvilken form hun er i når man setter det i forhold til hvilken form hun burde hatt, forklarer Iversen til Aftonbladet og legger til at det var viktig å høre fra seg etter uttalelsene.

- Det var faktisk det. I tilfelle ting har blitt misforstått.

Iversen forteller at han fikk med seg at det ble et oppslag om uttalelsene han kom med, derfor sendte han Kalla en SMS.

- Jeg har snakket med henne (Kalla) nå og forrige helg, sier Iversen.

Usikker på hva det handler om

Kalla sier til den svenske avisen, som tidligere nevnt, at hun fikk en melding av den norske treneren. Til tross for det sier Kalla at hun egentlig ikke helt vet hva selve saken handler om.

Den svenske jenta har nemlig ikke lest saken og har dermed ikke fått med seg alt oppstyret etter Iversens uttalelser om hennes egen form.

- Det var hyggelig. Men jeg har fremdeles ikke fått med meg eksakt hva han sa, sier Kalla.

Kalla og resten av langrennsirkuset fortsetter med 15 kilometer med skibytte Oberstdorf lørdag.