Kalla hyller Skofterud: – Et forbilde

Svenske langrennsstjerner, med Charlotte Kalla i spissen, er i sorg over Vibeke Skofteruds bortgang.

– Vibeke var et av mine forbilder da jeg kom inn i landslaget. En positiv person og gledesspreder som virkelig bidro til det fine samholdet med det norske laget. Hun var en profil innen sporten og bød mye på seg selv, skriver Kalla i en følelsesladd melding til Aftonbladet.

– Den tragiske nyheten kom som et sjokk for meg. Det kjennes ubehagelig og vanskelig å ta inn at en slik livsglad, positiv og energisk idrettskamerat som Vibeke Skofterud ikke lenger er med oss. Det er med sorg i hjertet jeg nå tenker på Vibeke og hennes nære og kjære. Hvil i fred, Vibeke, fortsetter den svenske langrennsdronningen.

Også skiparet Anna Haag og Emil Jönsson har gode ting å si om langrennsløperen som mistet livet i en vannscooterulykke i Arendal.

– En fantastisk livsglad person og konkurrent som har forlatt oss. Helt ufattelig og så tragisk. Alle tanker går til hennes familie og venner, skriver Haag og Jönsson i en SMS til Expressen.

Vibeke Skofterud var landslagsløper i langrenn fra 1999 til 2014. Hun ble 38 år gammel. (©NTB)

