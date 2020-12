Kalla kan bli ensom svensk deltaker i Tour de Ski

Sverige kan komme til å si nei til deltakelse i Tour de Ski. Likevel kan det være at Charlotte Kalla står på startstrek i sveitsiske Val Müstair 1. nyttårsdag.

Det antyder den svenske landslagslegen Per Andersson i et intervju med avisen Expressen.

Kalla ble i høst smittet av koronaviruset, men er nå frisk og nærmer seg klar for et comeback i konkurranse.

– Rent medisinsk er jo Charlotte i en spesiell situasjon. Sannsynligheten er utrolig lav for at hun blir smittet igjen i løpet av de neste seks månedene, sier Andersson.

Han sier at det fra medisinsk hold ikke er noe som taler for at Kalla bør avstå fra deltakelse i Tour de Ski.

Landslagstrener Stefan Thomson sier til Expressen at det så langt ikke har vært vurdert å sende Kalla til Sveits og Italia, selv om resten av landslaget skulle bli hjemme.

Det er stor skepsis i deler av langrennsmiljøet rundt å delta i Tour de Ski. Årsaken er smittefrykt og hvilke konsekvenser covid-19-sykdom kan få for utøvernes videre karrierer.

Norge, Sverige og Finland har sagt nei til å delta i flere verdenscuprenn før nyttår, og det kan også gå mot at tommelen vendes ned for Tour de Ski.

Det internasjonale skiforbundet har vært klar på at konkurransene går som planlagt. Norges ønske om å redusere antall renn, og å samle touren i ett land, er avvist.

