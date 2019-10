Kalla meid ned av russisk trener: - Jeg bare skrek

Den svenske skistjernen skulle spenne på seg skiene da hun fikk et ublidt møte med den russiske herretreneren Markus Kramer.

Kalla er for tiden sammen med majoriteten av det svenske langrennslandslaget på samling i høyden i Val Senales.

Treningssamlingene pleier å gå svært udramatisk for seg, men det var ikke tilfellet denne uken. Kalla hadde nemlig nettopp forlatt skiheisen for å ta seg den siste biten opp til skisporene da uhellet var ute. Det skriver svenske Expressen.

- Jeg skulle ta på meg skiene, men ble felt av en russisk leder som kom ned bakken, sier hun til den svenske avisen.

Den russiske lederen var Markus Cramer, som trener det russiske herrelaget. Han mistet balansen fullstendig og endte opp med å meie ned Kalla.

FALT: Russlands herretrener Markus Cramer meide ned Kalla. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Det var så glatt. Jeg hadde falt skikkelig og skadet hånden kun noen minutter tidligere, sier Cramer til den svenske avisen.

- Men så falt jeg igjen - og meide ned Kalla. Tenk hvilke overskrifter det hadde blitt i Sverige om jeg hadde skadet Kalla skikkelig? Herregud.

Heldigvis for Kalla kom hun fra uhellet uten skader. Både hun og Cramer kunne reise seg og fortsette etter smellen.

Den svenske skistjernen forteller at hun nå i etterkant kan le av hendelsen, men 32-åringen innrømmer imidlertid at hun fryktet det verste da det smalt.

- Jeg bare skrek. «Hva er det som skjer?»

Gikk på en smell

Mens flere av de svenske jentene leverte over all forventning i 2018/19-sesongen, gikk det tyngre for Kalla, som er svenskenes kanskje aller største stjerne.

Veteranen leverte riktignok en sterk etappe på stafetten under VM i 2019, der Sverige gikk i mål til gull foran Norge, men individuelt ble det lite å juble for.

2019/2020 er en mesterskapsfri sesong for langrennseliten, men både verdenscupen og Tour de Ski er mål for de som ønsker å hevde seg blant de beste.

Det gjelder også for Kalla.

- Bortsett fra Tour de Ski, ser jeg også fram mot Ski Tour 2020, som kommer til å gå imellom Östersund og Trondheim. Vi vet at det er mye skiinteresse i akkurat den regionen, så det tror jeg kan bli en skikkelig publikumsfest, har hun tidligere sagt til Expressen.

31 år gamle Kalla har vært Sveriges største skistjerne de siste årene og hun har vunnet en rekke medaljer i internasjonale mesterskap. Kalla står med tre gull fra både OL og VM, samt en rekke sølv- og bronsemedaljer fra disse mesterskapene.

Svensk kaos

Det har vært en forholdsvis turbulent sommer i den svenske langrennsleiren i år. Tidligere i år ble Jonas Peterson tvunget til å gi seg som landslagssjef, og det har vært omfattende turbulens rundt organiseringen av Sveriges langrennslandslag i sommer. Kalla åpnet tidligere i år opp rundt rotet i Aftonbladet.

- Jeg ble overrasket, eller sjokkert, da Jonas måtte gå, sa hun.

De svenske løperne gjør det de kan for å forberede seg inn mot den kommende, mesterskapsfrie sesongen.

I vår ga landslagssjef Rikard Grip seg, og senere forsvant Johan Sares, langrennssjefen i Sveriges skiforbund.

Grips erstatter Jonas Peterson forsvant ut etter bare fire måneder. Noe av det siste Johan Sares gjorde, var å ansette Peterson.

Smøresjefen Urban Nilsson forsvant også ut i horisonten.

- Helt siden Peterson startet, har jeg kjent på energien som han bar på. Han hadde evnen til å se helheten og sammenhenger. Han satte løperne først, jeg-et før laget og hadde motet til å gjøre forandringer, sa Kalla i intervjuet med Aftonbladet.