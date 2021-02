Kalla svarer på Dyviks kritikk om VM-plassen

Vrakede Anna Dyvik skjønte lite av hvorfor Charlotte Kalla ble tatt ut i Sveriges VM-tropp. Nå svarer skistjernen på kritikken fra Dyvik.

Etter å ha blitt smittet av koronaviruset rett før sesongstart fikk Kalla en trøblete start på sesongen. Først i slutten av januar i Lathi var den meritterte løperen tilbake i verdenscup-sirkuset.

Der gikk hun inn til en 7. plass på fellestart med skibytte, og dagen etter fikk hun gå en etappe for Sveriges førstelag på stafetten.

Men helgen etter i Falun gikk det mye tyngre for Kalla. På 10 kilometer fristil ble hun nummer 18, før hun dagen etter havnet helt nede på 48. plass på en fellesstart. Noen dager senere opplyste Kalla at hun slet med ryggproblemer i Falun.

Til tross for en trøblete sesong og ujevne resultater ble Kalla likevel tatt ut i Sveriges VM-tropp.

Kritisk til Kallas VM-billett

B-landslagsløper Anna Dyvik, som har levert mer stabile resultater enn Kalla, skjønte lite av det.

- Det er jo fint for henne. Men jeg synes at jeg har prestert bedre enn henne i år. Jeg har hatt verre ryggproblemer enn det hun har hatt. Jeg hadde store problemer med ryggen i Ruka, men jeg kom ikke på 48. plass (Kallas plassering i Falun). Jeg hadde dårligst en 34. plass på jaktstarten, sa Dyvik til Aftonbladet forrige uke.

Dyvik stilte også spørsmål med at Kallas personlige trenere tok ut troppen, og meddelte at hun ikke følte at de trenerne hadde samme troa på henne som på Kalla.

- Jeg synes at om Charlotte skal få gå en distanse i VM burde jeg også få gå en distanse, sa Dyvik.

Svarer på kritikken

For tiden befinner Kalla seg på treningssamling med resten av den svenske VM-troppen. Til Expressen bekrefter Kalla at hun har snakket med Dyvik om hennes kritikk, og hun er klar på at de begge er ferdige med saken.

- Vi har hatt kontakt og nå er vi ferdig med det. Så nå ser vi begge fremover, sier Kalla til Expressen.

Kalla ville ikke svare på hvem det var som hadde tatt kontakt med hvem.

- Det er mindre viktig. Det viktigste er å ta tak i sånne saker med en gang de oppstår, sier 33-åringen.

- Ble du overrasket over det Dyvik sa? spør Expressen.

- Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det, svarer Kalla.

- Kan være en medaljekandidat

NRK sin langrennsekspert Fredrik Aukland mener det er en riktig beslutning å ta med Kalla til VM, og tolker Kallas VM-billett som at ting begynner å lysne for 33-åringen.

- Jeg tolker det som at de har gode signaler på Kalla. De sender ikke henne ned dit for å bli nummer 20. Hvilke distanser hun skal gå er jo ikke klart, men kommer hun tilbake i slag kan hun være en medaljekandidat, sa Aukland til Nettavisen forrige uke.

Charlotte Kalla er en av de mest meritterte løperne på kvinnesiden av de som fortsatt er aktive. Hun har blant annet tatt tre OL-gull og hun har tatt medaljer i seks strake VM på ski.

26 år gamle Dyvik har på sin side ingen medaljer fra senior-mesterskap. Fra U23-VM har hun to gullmedaljer.

Ski-VM starter med klassisk sprint 25. februar. Mesterskapet avsluttes med herrenes femmil halvannen uke senere.

