Kalla tar opp kampen med Johaug: Varsler store endringer

Therese Johaug har vært i en klasse for seg selv de siste sesongene, men Charlotte Kalla har planen klar for hvordan hun skal kunne utfordre den norske langrennsstjernen neste vinter.

Kalla har i en årrekke vært svenskenes store håp i langrennsløypa, men i vinter var svenskenes yndling ikke til å kjenne igjen.

32-åringen endte stadig langt ned på resultatlistene og måtte til slutt nøye seg med en, til henne å være, skuffende 14. plass i verdenscupen sammenlagt.

Gjennom vinteren var det flere spekulasjoner om at dette ville være Kallas siste sesong, men denne uken gjorde svenskenes yndling det klart at hun går løs på en ny vinter med VM i Oberstdorf som det store målet.

Treneren varsler store endringer

I pressemeldingen i forbindelse med den videre satsingen gjorde Kalla det klart at hun kommer til å legge til et moment i treningen for å forbedre løpsøkonomien.

For det er her svensken tror nøkkelen ligger for å kunne kjempe mot Johaug og de andre helt i toppen igjen.

Sammen med trenerne Magnus Ingesson og Stefan Thomson legger hun nå en treningsplan som skal gi henne et løft frem mot neste vinter.

Trenerne varsler store endringer.

- Vi kommer til å endre treningen på alle parameter sånne at det skal komme løpsøkonomien til gode. Det er nøkkelen og der vi vil legge vår energi, forklarer Thomson til svenske Aftonbladet.

Treneren mener Kalla allerede har grunnfysikken på plass, men at det hele handler om å bruke så lite unødvendig energi som mulig.

Kalla gleder seg

Kalla erkjenner at hun slet med å få kroppen til å lystre forrige vinter og ser nå frem til å gå løs på en ny plan.

Hun håper at endringene vil gjøre at hun kan være i stand til å kjempe om VM-medaljer i Oberstdorf.

- Det handler om å kvalitetssikre på flere ulike plan. Vi kommer til å jobbe med intensitet, styrke og stabilitet for at løpsøkonomien skal bli så bra som mulig, forklarer Kalla.

32-åringen ser også frem til å benytte seg av treningsmiljøet på det svenske landslaget.

- Det er et spennende miljø som er nysgjerrige på hvordan man skal ta langrenn et skritt fremover sammen med dyktige resurspersoner i støtteapparatet, forklarer Kalla.

VENNER OG KONKURRENTER: Charlotte Kalla og Therese Johaug. Foto: Carl Sandin (Bildbyrån)

Fornøyd Johaug

Kallas største hinder for VM-sukess blir trolig nevnte Johaug som har vært suverent best de siste sesongene.

De to har imidlertid et godt forhold og Johaug sier at hun gleder seg over at Kalla har bestemt seg for å satse videre.

- Dette var veldig gode nyheter å få. Jeg gleder meg til å konkurrere mot og ha tøffe dueller med Charlotte også framover, sier Johaug til NTB.

Den norske langrennsprofilen antyder også at de fort kan komme til å kjøre noen treningsøkter sammen.

- Det er fint og hyggelig at vi kan møtes i sporet og i miljøet rundt langrennssporten fortsatt. Charlotte er en løper det er bra å sparre med og trigge seg mot, sier Johaug.