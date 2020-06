Kalla uttalte seg om de norske skijentenes brudd på koronareglene

Sveriges langrennsstjerne Charlotte Kalla har snakket om de norske langrennsløperne etter mangelen på «koronaavstand» på samling tidligere i uken.

Det var under tirsdagens treningssamling på Bogstad utenfor Oslo at de norske landslagskvinnene i langrenn møttes til samling. Under strenge smittevernsregler brøt de norske jentene forbundets egne koronaregler, ifølge NRK.

- På den økten i dag så klarte vi ikke å overholde våre egne regler, nei. Det er vanskelig. Vi bestreber å ha større avstander, uttalte langrennssjef Espen Bjervig til kanalen.

Therese Johaug og resten av jentene gikk en såkalt hardøkt der de ifølge de nye reglene ikke fikk lov til å gå tett i ryggen på hverandre på grunn av pusting, pesing og spytt. Utøverne skulle ifølge reglene holde to meters avstand.

Therese Johaug og flere andre landslagsløpere for kvinner trener i Sørkedalen før sesongen virkelig tar til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

NRKs tv-bilder viste at de norske jentene klumpet seg sammen og gikk tettere enn reglene i utgangspunktet tillater. I noen korte sekvenser var også noen av utøverne oppe på siden av hverandre.

Den norske landslagslegen Øystein Andersen uttalte også at «dette er for dårlig».

Nå har også svenskenes store stjerne Charlotte Kalla uttalt seg om de norske jentenes regelbrudd.

- Vi får ikke lov til å stå på rulleski i bredden. Vi får ikke kjøre side om side, sier Kalla til Expressen.

Kalla har selv ikke fått vite hvilke regler som skal gjelde i det svenske landslaget når hun er på vei til samling i Østersund.

- Skal man kjøre tøffe fartstreninger så er man ofte skulder ved skulder og kjemper. Men jeg har ingen aning om hvordan det kommer til å oppleves når vi endelig er på plass. Selv om vi får instruksjoner fra klubben en måned i forveien så er det vanskelig å vite hvor vanskelig det kommer til å bli, sier Kalla til den svenske avisen Expressen.