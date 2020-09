En Manchester United-midtbane bestående av van de Beek, Fernandes og Pogba vil nok gi mange United-fans vann i munnen. Men ikke alle mener det hadde vært et godt valg av Solskjær.

Manchester United fikk en verst mulig start på sesongen da de tapte åpningskampen i Premier League 3-1 mot Crystal Palace. I etterkant av kampen har Solskjær måtte tåle mye kritikk.

TV 2 sin fotballekspert Simen Stamsø Møller uttalte følgende i studio etter marerittstarten på sesongen.

- Jeg får følelsen at vi har sett bunnivået til United - igjen.

- En risiko som ikke er verdt å ta

Men lørdag ettermiddag har Solskjær og hans mannskap muligheten til å slå tilbake. Da venter Brighton på bortebane, og det kan være duket for at Uniteds tre midtbanestjerner starter sammen for første gang.

Solskjær har snakket om at det kan være mulig at Paul Pogba og Bruno Fernandes får selskap av sommerens nysignering, Donny van de Beek, på midtbanen. Den norske manageren insisterer på at «gode spillere kan spille bra sammen».

BYTTET UT: Paul Pogba ble byttet ut for Donny van de Beek i forrige kamp. Lørdag kan det være de spiller i lag. Foto: Shaun Botterill (Reuters)

- Ole Gunnar Solkskjær er sikker på at hans tre beste midtbanespillere kan spille sammen, men å bruke alle samtidig er en risiko som ikke er verdt å ta, skriver Manchester Evening News-journalist Tyrone Marshall i en kommentar.

Hvis Solskjær bestemmer seg for å spille med en midtbanetrio bestående av van de Beek, Fernandes og Pogba, er Marshall bekymret for at det skal gå ut over det defensive.

- Å se den trioen på samme lag vil sikkert skape engasjement, men det bør også skape bekymring. Solskjær vet at å kaste gode spillere ut på banen og se på dem spille ikke er svaret. Gode spillere har en «edge», men hvis motstanderen er bedre organisert eller bedre taktisk, kan det fort nulle det ut, skriver han.

- For tidlig

Marshall mener også at det blir for tidlig å se de tre midtbanespillerne sammen, og mener at de må få tid på trening til å utvikle relasjoner. Han mener det er tryggere å gå for en defensiv midtbanespiller på midtbanen, som Nemanja Matic.

- Akkurat nå er det for tidlig å vurdere de tre som United sin midtbane, skriver journalisten.

Manchester Evening News-journalisten påpeker også at det er sjeldent man ser Liverpool og Manchester City spille uten en defensiv midtbanespiller, med henholdsvis Fabinho og Rodri eller Fernandinho som blir brukt i de rollene for de nevnte klubbene.

- De spiller kanskje med to nummer 8 i stedet for en dypere midtbanespiller, men Jürgen Klopp og Pep Guardiola har sett verdien av en disiplinert spiller i sentrum av banen.

Advarer

Det mener Marshall at Solskjær også bør gjøre, selv om han skal ha planer om utvikle spillestilen til en mer ballbesittende stil. Marshall mener man kan se tegn av en mer ballbesittende og aggressiv fotball, i tillegg til et bra presspill.

- Men å spille på den måten betyr at du vil bli sårbar defensivt når du angriper eller presser. En slik stil involverer å forplikte seg seg fremover, både med og uten ballen. Hvis man mister ballen eller motstanderen presser bedre enn deg vil man bli avslørt, advarer journalisten.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United møter Brighton på bortebane lørdag klokken 13.30. Brighton har ett tap og en seier så langt denne sesongen i Premier League.