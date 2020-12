Kalmar sikret kvalifisering, Häcken europacupspill

Med 0-0 mot Häcken i siste serierunde sikret Kalmar retten til kvalifiseringsspill om fortsatt plass i Allsvenskan. Häcken jublet for tredjeplass.

Dermed kunne både Geir André Herrem (Kalmar), Alexander Søderlund og Jonathan Rasheed (Häcken) alle si seg tilfreds med utfallet av den målløse kampen.

Kalmar trengte ett poeng for å være sikker på å holde Falkenberg bak seg, og laget gjorde jobben selv. Det spilte dermed liten rolle at Falkenberg tapte sin kamp og endte sist etter at allerede fortapte Helsingborg avsluttet med seier.

Häcken trengte ett poeng for å forsvare tredjeplassen. Ellers kunne Djurgården og IFK Norröping gått forbi. Tredjeplassen bak seriemester Malmö og toer Elfsborg gir europacupplass neste sesong, i nyskapningen Conference League.

Kalmar møter Jönköping Södra i kamper om den siste plassen i Allsvenskan neste år. Halmstad og Degerfors rykker opp fra Superettan.

