Kamara-assist på Zlatans 499. mål, men seieren glapp i byderbyet

Ola Kamara spilte fram Zlatan Ibrahimovic til ledermålet i en første omgang Los Angeles Galaxy dominerte, men det ble bare 1-1 i lokaloppgjøret mot LAFC.

«El Tráfico», som Los Angeles-derbyet er døpt, ble spilt for tredje gang, og fortsatt har Galaxy til gode å tape. Likevel hadde laget trengt en seier i kampen for å trygge sluttspillplass i MLS.

Kamara og Jørgen Skjelvik spilte hele kampen for Galaxy, mens Adama Diomande ikke var i Los Angeles FC-troppen. Dermed ble det ingen norsk duell på den fullsatte arenaen i Carson, men Kamara var svært involvert da Galaxy truet med å punktere kampen før pause.

Allerede i det 12. minutt spilte han Ibrahimovic gjennom gjesteforsvaret, men keeper Tyler Miller rykket ut og avverget til hjørnespark.

Tre minutter senere kom Kamara til innlegg fra venstre. Ved lengste stolpe dempet Ibrahimovic ballen på brystet og beinet den mot lengste hjørne. Danilo Silva slengte fram beinet og sparket den ut, men etter bruk av mållinjeteknologi sluttet dommeren korrekt at den hadde vært over streken. Dermed jublet Galaxy for ledelse og Ibrahimovic for sitt 499. mål i karrieren.

Laget sluttet ikke å rade opp sjanser, og svensken kunne ha rundet 500. I det 20. minutt traff han stolpen med et langskudd.

Fem minutter senere vant Kamara i lufta på et hjørnespark, men hans nikk fra kort holdt ble reddet av Miller. Nordmannen spilte da med bandasje etter å ha fått en smell i hodet.

Etter en drøy halvtime var Ibrahimovic gjennom igjen etter en frekk hælflikk fra Ashley Cole, men keeper reddet igjen.

Vendepunkt

Kampen endret fullstendig karakter etter sidebytte. Da var det LAFC som angrep og skapte sjanser. Diego Rossi kom til den første sjansen nesten umiddelbart, men keeper David Bingham berget Galaxy.

I det 51. minutt var det ingen bønn. Rossi sto for en fiks vending i feltet, og Perry Kitchen feide vekk standbeinet hans. På straffesparket ventet Carlos Vela ut keeper og scoret kaldt.

Los Angeles FC hadde de største sjansene til å avgjøre mot slutten, men fikk ikke ballen i mål.

Poengdelingen betyr at LAFC er på 2.-plass i Western Conference med 43 poeng, tre bak ledende FC Dallas. Galaxy er på 5.-plass med 38 poeng, men har spilt flere kamper enn lagene bak seg, og det er bare tre poeng til Seattle Sounders på feil side av sluttspillstreken.

Ny scoringsrekord

I fredagens andre kamp vant Atlanta United 2-1 borte mot Orlando City. Josef Martinez scoret vinnermålet med en lekker vipp over keeper, og med sitt 28. mål for sesongen har han satt ny MLS-rekord.

Den gamle rekorden på 27 mål ble satt av Roy Lassiter i 1996 og er siden tangert av Chris Wondolowski i 2012 og Bradley Wright-Phillips i 2014. Nå har Martinez den alene. Venezuelaneren har scoret sine 28 mål på bare 26 kamper og har alle sjanser til å forbedre rekorden kraftig.

Atlanta United topper Eastern Conference og er best i hele MLS med 54 poeng.

