Kamara klar for nytt USA-opphold

Tiden i kinesiske Shenzhen ble en gedigen nedtur for Ola Kamara. Etter å ha blitt degradert til reservelaget er nordmannen nå klar for amerikanske D.C. United.

Det bekrefter MLS-klubben på sine hjemmesider onsdag.

I Washington blir Kamara lagkamerat med en av de beste angriperne de siste 15 årene, nemlig Wayne Rooney. Engelskmannen reiser riktignok tilbake til hjemlandet for å spille for Derby fra januar.

Kamara gikk fra Molde til Columbus Crew i 2016. Etter at 29-åringen scoret imponerende 35 mål på 64 MLS-kamper for klubben, gikk han i 2018 til Los Angeles Galaxy. Der spilte han til tider i tospann på topp med Zlatan Ibrahimovic. 14 mål på 31 kamper senere var han klar for Shenzhen i Kina.

Det ble – mildt sagt – en fiasko. Kun seks kamper og null mål ble fasit for Kamara i den kinesiske klubben, før han ble degradert til reservelaget.

D.C. United betaler 2,5 millioner dollar for Kamara. Han blir med det den nest dyreste spilleren i klubbens historie, bare etter Paul Arriola, som kostet klubben 3 millioner dollar i 2017.

(©NTB)