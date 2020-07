Kamara kom inn da DC ble slått ut av MLS

Ola Kamara fikk 20 minutter spilletid da DC United tapte 0-1 mot Montreal Impact natt til onsdag. Dermed går hovedstadslaget glipp av sluttspillet.

DC ender med to poeng og fjerde- og sisteplass i gruppe C av «MLS is back»-turneringen.

Kampens eneste scoring kom etter en halvtime spill da Saphir Taïder satt ballen nettet.

Turneringen som spilles i Orlando erstatter sesongen i Nord-Amerika, som ble stoppet av koronapandemien. To lag fra hver av de seks gruppene går videre til åttedelsfinalene. Det gjør også de fire beste tredjeplassene i gruppene.

Toronto og New England Revolution går direkte videre fra gruppe C, mens Montreal må håpe på en plass blant de fire beste treerne.

Med dagens seier passerte canadierne Ronny Deilas New York City på den rangeringen. De ligger som nummer fire når fire grupper fremdeles har en runde igjen å spille.

