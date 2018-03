Kamara reiste 8500 kilometer, ble tremålshelt i hjembyen

Ola Kamara kom inn på overtid i landslagstroppen. Det ligger an til flere flyturer over Atlanteren for ham etter tre mål i 4-1-seieren over Australia fredag.

Det skjedde i hjembyen Oslo der han ble født, vokste opp og fikk sin A-lagsdebut for Frigg i andredivisjon som 15-åring.

– For min del var det en magisk kveld der jeg fikk vist at jeg kan score på landslaget, sier Kamara til NTB.

– Jeg har veldig troen på at vi kommer til EM i 2020. Det er også derfor jeg er med på dette og flyr så mye.

Mohamed Elyounoussi gjorde et drivende godt forarbeid da han forserte nedover venstrekanten. Innlegget havnet på Kamaras venstrefot, og kort etter lå ballen ved den høyre og forsvant inn i målet.

Kronet

Elyounoussi løp ut av banen og sto rett bak Australias mål da det ble 1-1.

Vel ti minutter inn i 2.-omgangen skled Kamara inn en pasning fra Markus Henriksen til 3-1. Kort før hadde Tore Reginiussen headet og skaffet norsk 2-1-ledelse.

På overtid la Kamara på til 4-1. For en kveld for ham i kulda på Ullevaal.

Langt

Kamara fikk ny lagkamerat i LA Galaxy fredag. Zlatan Ibrahimovic er snart på plass i garderoben.

– Det blir gøy, og jeg ønsker jo at det skal være Zlatan og jeg i angrepet vårt, sier oslogutten.

Kamara kom inn i troppen etter at Alexander Sørloth og Joshua King meldte forfall.

Angriperen reiste 8500 kilometer i luftlinje fra Los Angeles til Oslo for å slutte seg til troppen.

Kamara scoret sitt første landslagsmål mot Moldova i januar 2014. Det var for et ligalandslag, og kampen gikk i De forente arabiske emirater.

Mandag møter Norge Albania i Elbasan.

