Kamara-suksess i USA: Ledelsen holdt ikke

Ola Kamara scoret for DC United i USA lørdag. Foto: Lise Åserud / NTB Foto: (NTB scanpix)

Ola Kamara var lørdag tilbake på scoringslisten for DC United i USA. Han har nøyaktig et halvt mål i snitt per kamp i sin karriere i USA.

Nordmannen kom alene mot keeper allerede etter vel fire minutters spill. Avslutningen gikk via en keeperhånd og innsiden av stolpen og inn til 1-0. Gjestene snudde til 1-2 før vertene utliknet til 2-2 ved Griffin Yow i det 88. spilleminuttet. Lørdagens scoring var Kamaras andre i 2020 på åtte seriekamper. Totalt står han med 53 mål på 106 kamper i USA. Ronny Deilas New York City FC spilte 0-0 borte mot New England Revolution lørdag. (©NTB)

