Kamer Qaka er tatt ut på det albanske a-landslaget

Kamer Qaka er tatt ut i den albanske landslagstroppen som skal møte Tyrkia til vennskapskamp 13. november i Antalya.

Til Nettavisen forteller 22-åringen at han ikke klarte å holde tårene tilbake da det albanske fotballforbundet ringte han mandag for å fortelle om nyhetene.

- Det føles helt sykt, jeg har grått i 20 minutter, sier Qaka til Nettavisen.

- Jeg var helt i sjokk, mine barndomsidoler spiller for Albania, så jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er fortsatt helt i sjokk. Jeg har vært veldig god i år, og nå ser ting lyst ut.

Qaka hentes inn som en erstatter for Amir Abrashi, som sliter med en skade.

Spiller i Romania



Qaka, som forlot Kristiansund og norsk fotball til fordel for Romania Politehnica Iasi i sommer, forteller at han kom tilbake fra bortekamp mot storlaget Cluj da han forstod at ting var i ferd med å skje.

- Jeg fikk høre for tre-fire uker siden fra viktige personer i Albania at jeg burde være på a-landslaget der, og at jeg var mer enn god nok for dem. Så fikk jeg plutselig en melding fra klubben på mandag der de sa at Albania har kontaktet dem, og at de skal ringe meg. Jeg ble ringt av Albania der de lurte på om jeg var klar fordi jeg var tatt ut i troppen, sier Qaka.

Det albanske landslaget, som spilte EM i 2016, blir til daglig trent av italienske Christian Panucci. Qaka forteller at han har til gode å snakke med den tidligere AC Milan- og Real Madrid-legenden.

- Jeg har ikke snakket direkte med Panucci, men har snakket med de i det albanske forbundet. De spurte «har du lyst?» og jeg svarte «det trenger du ikke spørre om». Jeg var i ekstase, sier Qaka, som er tatt inn i troppen for å erstatte Freiburg-spiller Amir Abrashi, som har meldt forfall.

Har bestemt seg



Det er i første omgang snakk om en vennskapskamp, så midtbanemannen vil fortsatt kunne spille for Norge selv etter å ha debutert for Albania. Likevel er han klar på at han nå har tatt sitt valg.

- Jeg har lyst til å spille for Albania, det er drømmen min. Jeg blir ikke ringt av U21-landslaget til Norge engang. Som jeg har sagt tidligere, så kom folk til å få sjokk, sier Qaka.

Selv om sjokket ikke helt har lagt seg, så er mannen fra Brandbu veldig klar på at han kun fokuserer på gleden med å ha blitt tatt ut.

- Jeg håper jeg får spille, og det hadde vært kult. De har jo sett meg, men kanskje de vil se meg mer for Albania, sier Qaka.

- For en gang skyld så skal jeg være ydmyk, og si at jeg bare gleder meg. Jeg gleder meg som faen. Jeg håper jeg får spille.

