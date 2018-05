Kamer Qaka signerer for Steaua Bucuresti

Blir værende i den rumenske toppdivisjonen.

Kamer Qaka forlater Politehnica Iasi, og har går til den rumenske toppklubben Steaua Bucuresti. Brandu-gutten signerer en femårsavtale med klubben fra den rumenske hovedstaden.

Hovedpersonen selv bekrefter til Nettavisen at han setter seg på flyet til Bucuresti tirsdag kveld, og at avtalen vil bli undertegnet onsdag morgen.

- Jeg skal på medisinsk sjekk i morgen tidlig, så dette er 100%. Så lenge flyet ikke krasjer i kveld, blir jeg klar. Jeg signerer en femårskontrakt og så skal jeg forsøke å feire 17.mai hjemme i Norge, om jeg rekker frem i tide, sier Qaka til Nettavisen.

Denne sesongen har Qaka spilt 29 kamper og vartet opp med to målgivende på midtbanen hos Iasi. Det har ført til at den rumenske storklubben nå velger å legge penger på bordet for 23-åringen.

På besøk hos presidenten

Qaka forteller at han besøkte klubbeier Gigi Becali i hans palass i Bucuresti mandag, og siden skal klubbene ha blitt enige om en overgang som skal være verdt mellom 400.000 og 450.000 euro (rundt 4.3 millioner kroner).

Steaua har en rik historie i europeisk fotball, og i 1986 sjokkerte de Fotball-Europa ved å slå Barcelona i finalen av Europacupen, som senere har blitt til Champions League.

Den gangen ble keeper Helmuth Duckadam den store helten, etter at han reddet alle fire straffene fra Barcelona i straffesparkkonkurransen.

Qaka legger ikke skjul på at dette er den største overgangen i hans karriere.

- Dette er stort, de har en stor historie, spiller ofte i Champions League. Det er et stort steg for min karriere, og også det beste for min karriere, sier midtbanemannen.

Han har lenge vært koblet til flere klubber, og avslører at han blant annet har sagt nei til spansk fotball.

- Jeg hadde tilbud fra Real Zaragoza, men det er ikke i nærheten av Bucuresti, sier Qaka, som mener at overgangen er et resultat av hardt arbeid.

- Jeg synes dette er fortjent, jeg har gått igjennom jævlig mye dritt. Men nå får jeg betalt for det, jeg har stått på. Jeg synes jeg har fortjent, og folk har rett når de sier du bare må stå på, sier Qaka.

- Mener det er bullshit

Når han snakker om "dritt" er det spesielt tiden i norsk fotball han tenker på. Han var innom klubber som Vålerenga, Sarpsborg og Kristiansund.

- I Norge har jeg blitt brukt feil, og folk sa jeg var dårlig trent. Så fort jeg kom til Romania så skjedde alt. Jeg har fått beskjed at så fort jeg kom ut av Norge så ville ting gå min vei, sier 23-åringen.

Han er klar på at mentaliteten utenfor de norske grensene er forskjellige, og kommer med klar melding rundt hva han tenker om tilnærmingen til fotball i hjemlandet:

- Det norske landslaget er veldig bra, men de fleste spiller utenfor Norge. Mentaliteten utenfor Norge er mer ren. Hjemme snakker man mye om «stå på»-vilje og guts og så videre, og det mener jeg er bullshit.

- I utlandet ønsker man pasninger, taklinger, det er ren fotball utenfor Norge. Man vil ha fotballspillere her, at man tør å dra av spillere, at man tør å spille de vanskelige pasninger. De vil se at du er en god fotballspiller, sier Qaka.

Han spilte mot Norge og Lars Lagerbäcks menn i mars, der Norge vant 1-0 etter scoring av Gent-midtstopper Sigurd Rosted.

Etter god prestasjoner i Politehnica Iasi har han blitt hyppig kalt opp av Albanias landslagstrener Christian Panucci. Han er tatt ut i Albanias tropp som skal møte Kosovo senere i mai, og Ukraina tidlig i juni.

- Dette er helt sykt. Hvis vi ser på den veien jeg har gått, så er dette ekstremt stort for familie og alle som har vært rundt meg. Fra Kristiansund til en klubb som kjemper for plass i Champions League på ett år. Vi kan si det har gått fort, sier Qaka.

