Kamp i fransk opprykkskvalifisering avlyst

Kampen mellom Ajaccio og Le Havre på Korsika i den franske opprykkskvalifiseringen i fotball måtte fredag avlyses fordi gjestenes spillerbuss ble angrepet.

Ajaccio-tilhengere kastet ulike gjenstander mot bussen med Le Havre-spillerne og stoppet den da den prøvde å kjøre inn til stadion.

Etter samtaler med ledere og trenere for de to klubbene besluttet kampdelegaten at kampen ikke kunne spilles som oppsatt.

Le Havre slo Brest i kvalifiseringens 1. runde. Vinneren av den avlyste kampen skal møte laget som ender tredje sist i 1. divisjon i kamper om den siste plassen i Ligue 1.

