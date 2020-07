Kampbonanza gir åpning for større kamptropper i norsk fotball

Tett kampprogram og høy belastning gjør at norske fotballklubber nå får grønt lys til å øke antallet spillere som innlemmes i kamptroppen.

Det opplyser Norges Fotballforbund på sine nettsider torsdag.

«Antallet justeres fra 18 til 20 personer fra 17. juli og ut sesongen», skriver NFF og understreker at regeljusteringen gjelder alle serier som administreres av Norges Fotballforbund.

Ordningen innebærer at klubber fra Eliteserien til 3. divisjon for menn, og fra Toppserien til 2. divisjon for kvinner, nå kan bringe med seg flere spillere til kamp.

I praksis betyr regelendringen at hvert lag kan ha inntil ni reserver per kamp.

Kan bli forlenget

Norges Fotballforbunds konkurransedirektør Nils Fisketjønn forklarer grepet som nå tas slik overfor NTB:

– Det skyldes det tette kampprogrammet og at antall innbyttere øker. Det er også en trend i Europa at antall innbyttere øker og øker, det ser en både på klubblag og landslag, sier han.

Avgjørelsen ble tatt for noen uker siden etter diskusjoner med Norsk Toppfotball (NTF). Vedtaket gjelder i første omgang ut sesongen, men det er aktuelt å forlenge ordningen.

– Hvis det viser seg at antall innbyttere også blir forlenget, vil det være naturlig å vurdere denne saken også i den sammenheng, sier Fisketjønn.

Han viser til at det som skjer internasjonalt vil være avgjørende for hva som skjer videre i norsk fotball.

Kun fem bytter

Selv om kamptroppene nå kan utvides, gjelder det fortsatt at kun fem bytter kan gjøres per kamp. Antallet bytter er økt fra tre til fem ut inneværende sesong som følge av det tette kampprogrammet klubbene har fått.

Klubbene i Eliteserien er allerede godt i gang med det som blir en hektisk sommer. Siden serieåpningen 16. juni er det avviklet åtte serierunder.

