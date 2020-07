Kampen ingen ville tape ble et langt gjesp

Da Sarpsborg tok imot Haugesund til bunnoppgjør onsdag var det viktigste ikke å tape. Det bar 0-0-kampen preg av.

Uavgjort er ikke et oppsiktsvekkende resultat når Sarpsborg og Haugesund møtes til dyst på fotballbanen. Etter onsdagens kamp har seks av åtte kamper mellom de to lagene endt med poengdeling.

For de få frammøtte på Sarpsborg stadion var den eneste trøsten et herlig solskinn og sommertemperatur.

I første omgang var det eneste som skjedde en bryteduell i 16-meteren der Kristoffer Velde ropte på straffespark. Haugesund-spilleren var imidlertid svært delaktig i den duellen selv, og dommeren vinket ham opp.

Etter hvilen hevet Sarpsborg seg noe. Ismaila Coulibaly, Mohamed Ofkir og Jørgen Strand Larsen prøvde seg i tur og orden, men mål ble det ikke.

Totalt endte skuddstatistikken med to forsøk på mål for Sarpsborg og ingen til Haugesund. Lagene har henholdsvis 11 og 12 poeng etter 11 kamper, noe som gir en grei avstand ned til Start (6 poeng) under streken.

