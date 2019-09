Kampen mellom Norge og Spania er utsolgt

Det blir et fullsatt Ullevaal Stadion når Norge får besøk av de spanske stjernene i EM-kvalifiseringen.

Direktør for kommunikasjon i NFF, Svein Graff, bekrefter til Nettavisen at oppgjøret som spilles lørdag 12. oktober er utsolgt.

- Den ble utsolgt i dag tidlig. Det er solgt 26.000 billetter, sier Graff til Nettavisen.

Kommunikasjonsdirektøren forklarer at interessen for kampen har vært meget stor etter at Norge spilte 1-1 mot Sverige i helgen.

- Det er kjempegøy. Vi hadde solgt cirka 17.000 billetter før jeg satt meg på flyet til Stockholm. Det illustrerer viktigheten av å prestere bra sportslig. Nå ble det riktignok uavgjort og ikke seier, men det at det fortsatt er et håp om at vi kan komme til EM betyr selvsagt mye, og nå har vi altså solgt 9000 billetter på veldig kort tid, forteller Graff.

KOMMUNIKASJONSDIREKTØR: Svein Graff (t.h.) sammen med landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Mariam Butt (NTB scanpix)

Betyr mye

Han legger ikke skjul på at det er til stor glede for alle parter.

- Det er sånn at et fullsatt Ullevaal i viktige kamper ikke er noen ulempe sportslig. Vi håper på god stemning. Vi vet at Spania er en formidabel motstander, men det er kjempegøy for oss i forbundet, de på banen og for de som kommer på Ullevaal at det er fullsatt. Det er veldig gøy, sier Graff.

Kommunikasjonsdirektøren legger til at det fortsatt kan være en liten mulighet å skaffe seg billetter dersom noen av de som er reserverte blir tilgjengelige.

- Vi har reservert et antall billetter til bortelagets supportere og til Oljeberget. Det kan derfor bli frigjort noen billetter dersom de ikke bruker sin kvote, men i øyeblikket er det utsolgt, forklarer Graff.

Bør ha poeng

Norge ligger på 4. plass med ni poeng i gruppe F etter seks kamper, og må trolig ta poeng hjemme mot Spania for å ha en sjanse til å ta seg til EM gjennom den ordinære kvalifiseringen.

For øyeblikket er det Spania som leder gruppen soleklart med deres 18 poeng, mens Sverige og Romania følger på de neste plassene med 11 og 10 poeng.

Det er de to øverste plasseringene som gir direkte plass i EM-sluttspiller i 2020.

Norge kan også kvalifisere seg via Nations League dersom de ikke lykkes med å passere Sverige og Romania i gruppe F.