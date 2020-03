Kampen mot Tyskland i Algarve Cup kan gå uten Caroline Graham Hansen

Det er fortsatt en uviss skjebne for Barcelona-spilleren i forkant av Tyskland-kampen.

Landslaget slet seg til seier over våre nordiske naboer, da Synne Jensen avgjorde for Norge tre minutter på overtid i 2-1 seieren over Danmark. I lørdagens semifinale venter Tyskland som slo Sverige 1-0 i kampen sin.

Det var ikke bare glede etter seieren mot Danmark, siden lagets mest profilere spiller, Caroline Graham Hansen, skadet seg under oppvarmingen.

- Hun fikk en muskulær kjenning i låret, og da valgte vi å ikke ta noen sjanser. Torsdag trente hun ikke med laget, men hun trente alternativt. Hun kjørte blant annet noen styrkeøvelser. Det er fortsatt ikke sikkert hun blir klar mot Tyskland, sier landslagssjef Martin Sjögren til Nettavisen.

MATCHVINNER: Synne Sofie Kinden Jensen ble matchvinner i 2-1 seieren mot Danmark. Her feirer hun med Maria Thorisdottir. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (BILDBYRÅN)

Avgjørelsen

Sjögren håper inderlig at lagets mest profilerte spiller er klar til Tyskland, men at hun ikke vil bruke Graham Hansen på lørdag for enhver pris.

- Jeg håper at hun kan trene for fullt på fredag. Skal hun spille lørdag, bør hun være med på store deler av treningen med laget. Vi bestemmer oss på fredag, fastslår landslagssjefen.

En stor utfordring

Tyskland som på sin side slo Sverige i turneringens første kamp, er på papiret en langt tøffere motstander enn Danmark. Landet er rangert som nummer to på FIFA-rankingen, bak regjerende verdensmester USA.

- Det blir en veldig spennende kamp og en stor utfordring. Jeg føler at vi har kontroll på dem, men vi må være bedre enn vi var i første kamp. Det handler om at enkeltspillere presterer mot sitt maksnivå, sier Sjögren om kampen som venter mot fotballstormakten.

Viktig turnering

Landslagssjefen sa før turneringen startet at han ønsket å få flere svar i løpet av dagene i Portugal, siden det er siste samling før EM-kvalifiseringskampen mot Wales i april. En av de mest uvisse posisjonene før Wales-kampen er spissplassen.

Fakta Troppen til Algarve Cup 2020 ↓ Cecilie Fiskerstrand - Brighton & Hove Albion Women FC

Oda Marie Hove Bogstad - Sandviken IL

Aurora Mikalsen - Manchester United Women FC

Ingrid Moe Wold - Madrid CFF

Therese Sessy Åsland - Kristianstad DFF

Tuva Hansen - Klepp IL

Maren Nævdal Mjelde - Chelsea Ladies FC

Stine Reinås - Stabæk

Emilie Marie Aarnes Woldvik - LSK Kvinner

Maria Thorirsdottir - Chelsea Ladies FC

Kristine Minde - Vfl Wolfsburg

Anja Sønstevold - LSK Kvinner

Vilde Bøe Risa - Kopparbergs/Göteborg FC

Frida Leonhardsen Maanum - Linköping FC

Ingrid Syrstad Engen - Vfl Wolfsburg

Rikke Bogetveit Nygard - Arna Bjørnar Allianse Idrettslag

Amalie Vevle Eikeland - Reading Women FC

Karina Sævik - Paris St. Germain FC

Guro Reiten - Chelsea FC

Elise Hove Thorsnes - Canberra United FC

Caroline Graham Hansen -FC Barcelona Femeni

Synne Sofie Kinden Jensen - Vålerenga Fotball

Lisa-Marie Karlseng Utland - Reading Women FC

Mot Danmark startet Elise Thorsnes på topp, men Amalie Ekeland og Synne Jensen fikk også spilletid. Til kampen mot Tyskland er landslagssjefen usikker i skrivende stund.

SJEFEN: Landslagssjef Martin Sjögren har samlet troppen for første gang på fire måneder. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (BILDBYRÅN)

- Vi har ikke landet enda på spissvalget mot Tyskland. Thorsnes, Ekeland og Jensen spilte alle sammen mot Danmark, og alle tre er tilgjengelig for lørdagens kamp, opplyser Sjögren.

På sidelinjen har også landslagssjefen et annet alternativ som fort kan bli førstevalget mot Wales på topp.

- Isabell (Herlovsen) er forhåpentligvis tilbake i april. Da vurderes hun like sterkt som alle andre, sier landslagssjefen.

Herlovsen, som er Norges mestscorende landslagsspiller noensinne, er for tiden indisponibel på landslaget på grunn av en skade.